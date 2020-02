Aguado se abre a olvidar los presupuestos de 2020 y negociar los de 2021

"Corren los días y habrá que valorar si merece la pena sentarnos a preparar los Presupuestos de 2020 o ya merece más la pena seguir prorrogando los del 2019 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021", ha admitido el vicepresidente de Madrid, Ignacio Aguado. Es la primera vez que un miembro del Gobierno de coalición asume en público la posibilidad de aplazar la aprobación de las cuentas públicas ante una negociación que ha encallado por el choque ideológico con Vox.

En una entrevista en Onda Madrid, Aguado ha admitido que antes de tirarse "a la piscina" y "jugar" a elaborar los Presupuestos "sin tener todos los datos" prefiere prorrogar las cuentas del año pasado. En este punto, el vicepresidente ha vuelto a culpar a Pedro Sánchez de que Madrid no haya aprobado sus cuentas.

"Los presupuestos nos hubiera gustado tenerlos aprobados en noviembre o diciembre, pero no contamos con todos los datos que necesitamos para poder hacerlos. Necesitas saber los ingresos estimados para poder gastar en función de lo que tienes. En la Comunidad de Madrid no sabemos aún los ingresos que tendremos en 2020 porque el Gobierno de España no nos ha dicho la cantidad prevista definitiva", ha reiterado.

"Culpo al Gobierno porque esa comunicación no la han hecho llegar y es aventurado hacer un presupuesto con unas estimaciones que no están aseguradas. Solo podemos esperar a que nos den esos datos. Tenemos unos presupuestos prorrogados, que son buenos.", ha añadido. PP y Cs gobiernan tres comunidades gracias al apoyo de Vox: Andalucía, Murcia y Madrid. En la primera ya han aprobado los Presupuestos de 2020. En la segunda han cerrado un acuerdo para hacerlo. Y en la tercera, todo son problemas.

Ciudadanos, ahora en el Gobierno de Madrid, apoyó al PP para aprobar el anterior Presupuesto, de 20.000 millones de euros. Pero este año, ambos partidos requieren además del concurso de Vox para sacar adelante sus cuentas. Entre las reclamaciones de Vox está activar el veto parental educativo; recortar partidas valoradas en 1.000 millones, que incluyen las que financian a Telemadrid; o revisar las destinadas a asociaciones contra la violencia de género.

Rocío Monasterio, la líder del partido ultra en Madrid, lo fía todo a la aplicación en Madrid del veto parental, que ya han impuesto en Murcia. Este jueves, el veto ha vuelto a protagonizar la sesión de control en la Asamblea de Madrid. Monasterio ha señalado que frente al veto parental la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado de la ira, a la negación y finalmente a la rendición.

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, Monasterio ha avisado de que en la autonomía todavía "no está la izquierda" pero si Ayuso renuncia "a defender las ideas fundamentales" y "tiene miedo a que le pongan etiquetan" al final "acabaran entrando".

"Tendré otros defectos pero no será precisamente no tener complejos lo que a mí me caracteriza", ha respondido la jefa del Ejecutivo autonómico. Así, ha insistido en que "los pactos están para cumplirse" y le ha recordado que, si la izquierda no gobierna en Madrid, es porque hay tres partidos políticos PP, Cs y Vox que se han entendido.

En la entrevista, Aguado se ha mostrado muy crítico con el veto parental: "Se crean polémicas fictícias con el afán de tener unos titulares. Los padres en Madrid tienen libertad para elegir libremente el modelo educativo que quieren para sus hijos y tienen la capacidad para elegir el centro educativo que quieren. En Madrid hay cero quejas. Me da rabia que se creen problemas nuevos que no están en la sociedad".

