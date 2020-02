Rivas se planta: no dará más licencias de vivienda hasta que el Gobierno regional abra nuevos colegios

"No querríamos haber tenido que tomar esta decisión, pero la negativa de la Comunidad de Madrid a construir nuevos centros educativos no nos deja otra opción. Paralizamos las licencias de viviendas en Rivas mientras no podamos garantizar una Educación pública de calidad". Este es el anuncio que hizo el martes por la tarde el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, que se ha plantado ante el Gobierno regional ante la situación "de emergencia educativa y de colapso" en los centros del municipio.

Según datos municipales, en la última década Rivas ha crecido en más de 20.000 habitantes, sobrepasando en enero de 2020 la barrera de los 93.000 vecinos, de los cuales el 20% está en edad escolar. "No podemos garantizar a la gente que vaya a venir a vivir a nuestra ciudad una plaza escolar para sus hijos y sabemos que la mayoría son parejas jóvenes que vienen con sus pequeños o a encargarlos", ha confesado el alcalde.

"No ha pasado nunca en Rivas y lamento tener que tomar esta decisión, pero no daremos más licencias de entrega de viviendas, no podemos entregar viviendas sabiendo que no van a poder tener una plaza, ya no hablamos de derecho a elegir, no van a poder elegir colegio porque no hay", ha sentenciado.

No querríamos haber tenido que tomar esta decisión pero la negativa de la @ComunidadMadrid a construir nuevos centros educativos no nos deja otra opción. Paralizamos las licencias de viviendas en Rivas mientras no podamos garantizar una Educación pública de calidad. pic.twitter.com/LbQGuEvmII — Pedro del Cura (@Pedro_delcura) February 11, 2020

Del Cura ha criticado "la negativa" del Gobierno regional a cumplir su promesa de edificar un nuevo colegio y un instituto y de terminar la segunda fase del colegio La Luna, lo que supondría añadir más de 1.500 plazas escolares a las ya existentes.

En una nota de prensa, el Consistorio reitera que esta medida "no es la deseada" por el Ayuntamiento, que se ve obligado a ponerla en práctica para mantener "su voluntad de garantizar unos servicios públicos de calidad a quienes viven en Rivas".



Actualmente, los centros educativos públicos están "colapsados" y "no podrán hacer frente" al nuevo proceso de escolarización que se abre en abril. "Este colapso ha obligado a muchos de los centros a reconvertir espacios destinados a otras actividades en aulas que acojan al alumnado, lo que empeora la calidad educativa", añade el comunicado.



Para tratar de desatascar la situación, el Ejecutivo local ha cedido dos parcelas y está dispuesto a "adelantar el presupuesto" para los nuevos centros, como ya hizo con la primera fase del colegio La Luna. El alcalde de Rivas lamenta que el consejero de Educación, Enrique Ossorio, no haya respondido a su demanda de mantener un encuentro para tratar el problema "con urgencia".

"Son ya incontables las veces que hemos tratado de lograr una reunión con Ossorio para abordar esta emergencia educativa y no hemos obtenido respuesta. Si su apuesta es el tijeretazo a la pública, Rivas estará en primera línea para defenderla", ha tuiteado el alcalde.

