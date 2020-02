El tercer sector pide más conciertos públicos tras el fiasco de la ‘ley Aragonès’

La portavoz del Govern de la Generalitat, Meritxell Budó, se desentendió ayer del rechazo a la ley que ayer se produjo en el Parlament. “No hemos valorado la no aprobación de esta ley y no puedo darle más información”, dijo al ser preguntada por la votación. En ese sentido, Budó remitió al Departamento de Economía, liderado por el vicepresidente Pere Aragonès, para conocer las razones del rechazo del texto legislativo. “El proyecto de ley que presentamos como gobierno, era una buena ley y desconozco las causas concretas por las que no ha sido aprobada”, ha insistido. Desde Economía, departamento de la que ha pendido parte de la elaboración de la ley, trasladaron la responsabilidad de las explicaciones al diputado Jordi Albert.