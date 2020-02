La pasarela 080 se adapta a los nuevos tiempos

No todo serán desfiles con una colección entera. Algunos de los diseñadores que participarán en la nueva edición de la pasarela 080 Barcelona Fashion han optado por apuntarse al Capsule Day, un día en que la moda se presentará en formato cápsula, porque así es como trabajan actualmente algunos diseñadores, por pequeñas entregas. Esta es una de las principales novedades que la semana de la moda catalana ha presentado para “adaptarse a los nuevos tiempos” que vive el sector, sacudido por la inmediatez de las redes sociales, explica Marta Coca, directora de la 080. Del 3 al 6 de febrero en el Recinto Modernista de Sant Pau, el cartel incluye estrenos como el de Boris Bidjan, Avellaneda o Designers Society, diseñadores que hace poco que participan como Sonia Carrasco, Chulaap o Esaú Yori, y nombres habituales como Txell Miras, Pablo Erroz, Oscarleon o Custo Barcelona.

Las pasarelas siguen siendo una vistosa plataforma para dar a conocer las novedades de la moda, pero cada vez más, las redes sociales le están robando protagonismo. Por eso, la pasarela 080 ya no es lo que era, sino que se está adaptando a lo que demanda el sector. Además de reducir el número de firmas que desfilan, "que está pasando en todas las pasarelas", según Coca, también se ha apostado para ofrecerles la posibilidad de presentar colecciones cápsula, que son más reducidas y atemporales. La directora define esta fórmula como “el see now buy now (lo veo, lo compro) más radical”.

Juanjo Villalba, Laagam, Las Antonias, Alled-Martínez y Avellaneda son los diseñadores que se han apuntado a este formato, “una forma más alternativa, que da más libertad”, apunta Coca. Juan Avellaneda, el diseñador barcelonés que se ha hecho popular por vestir a celebridades como Nieves Álvarez, Ronnie Wood o Jaime de Marichalar, además de por participar en programas de televisión, cerrará la nueva edición de la 080 con un show en que mostrará sus esmoquins más icónicos, y nuevos diseños para hombres y mujeres, para celebrar el quinto año de su firma. ‘No grunge, just glamour’ (no al grunge, solo glamur) es una de sus proclamas.

25 marcas participan en esta edición, que tiene presencia internacional con nombres como Chulaap, Yiorgos Eleftheriades, Love Binetti o Esaú Yori. Aunque a menudo se había presentado como una plataforma de impulso de las marcas de aquí, la directora explica que la 080 no puede ofrecer solo contenido local si quiere atraer a la prensa internacional. Así que el cartel intenta ser una combinación de ambos. Uno de los nombres destacados de esta edición es Boris Bidjan, un diseñador con estudio en Barcelona pero que siempre ha presentado sus colecciones en París. La cultura de calle marca su moda de lujo casual, que se podrá ver en una exposición retrospectiva. También los diseños más icónicos de Andrés Sardà, desaparecido en septiembre, formarán parte de una muestra.

Otro cambio es la ausencia de premios. Si hasta ahora, el último día de la semana se entregaban los premios nacionales de moda, en esta edición no habrá galardonados. Coca cuenta que se está repensando la manera de entregar estos premios.“Se está estudiando otra forma de concesión de los premios nacionales que no sabemos si quedarán vinculados al 080”, añade, porque también se quiere dar opción al premio a firmas que no desfilan.

En las actividades paralelas, se hablará de moda y tecnología en las llamadas Fash-Tech Talks, una plataforma de intercambio de conocimiento, con ponencias y charlas, con el objetivo de analizar el creciente protagonismo de la tecnología más disruptiva en el mundo de la moda. Aldo Sollazzo compartirá su visión más transversal sobre la digitalización de la industria de la moda y presentará el material tech como clave de futuro. Además, una treintena de compradores internacionales visitarán el espacio profesional de la semana de la moda.

El off particular de Miriam Ponsa

Cómo ya hizo el año pasado, Miriam Ponsa vuelve a ir por libre en esta edición. Aunque presentará su nueva colección para el otoño-invierno 2020-2021 coincidiendo con la semana de la moda, lo hará en la Antigua Fábrica Estrella Damm con un desfile que se desmarca del circuito oficial y se convierte en un tipo de off, pero particular. Con un casting de modelos no profesionales de diferentes edades y tallas, como hizo el año pasado, presentará una colección inspirada en el Mar de Aral.

Una problemática ambiental que será muy visible en esta edición, puesto que Sonia Carrasco también la ha escogido para la colección que presentará el martes en el Recinto Modernista, que lleva por nombre 45.376543, 59.651328, las coordenadas de la situación geográfica de este mar, que desapareció por culpa del cultivo de algodón, en uno de los peores desastres medioambientales de la historia contemporánea.