Villacís insiste en que impedirá el paso de los vehículos C al centro

La vicealcaldesa Begoña Villacís (Cs) no apoyará que los vehículos con etiqueta C —de gasolina posteriores a 2006 y de gasóleo posteriores a 2014— puedan entrar de nuevo en el centro de la capital. Se trata de una de las medidas de Madrid 360, la estrategia anticontaminación del actual Ayuntamiento, más laxa que el Plan A de Calidad del Aire al que pretende sustituir. “[El delegado de Movilidad y Medio Ambiente, Borja] Carabante no nos ha demostrado que la entrada de coches C vaya a mejorar la contaminación”, dijo ayer Villacís.

Aunque Carabante y el alcalde Almeida han defendido que esta medida reducirá la contaminación, no han aportado ningún estudio o modelización de su impacto en el tráfico o en las emisiones. “Se están haciendo”, aclaró ayer Almeida.

Para Villacís, permitir la entrada de vehículos C es “una involución de más de una década”. La aprobación de Madrid 360 —y la eliminación de cualquier mención a Madrid Central— implica un cambio de la Ordenanza de Movilidad. Para lo que se necesita mayoría en el Pleno municipal. “Y la mayoría del Pleno no va a retroceder”, agregó la vicealcaldesa. Más Madrid y PSOE se oponen a que se permita el acceso de más coches al corazón de la capital.

Villacís también anunció ayer que no acudirá a Bruselas a finales de febrero. Una delegación municipal, liderada por el alcalde y Carabante, presentará ante la Comisión Europea su estrategia anticontaminación. La política de Cs remarcó que no sabe la respuesta de la Comisión: "Lo lógico es que no se dé un paso atrás”, agregó obviando que el Ayuntamiento ya ha retrocedido con medidas como la ampliación de las moratorias a vehículos contaminantes o el recorte del perímetro de Madrid Central.

“Hay una controversia en torno a este punto”, reconoció Almeida. “No me cierro en banda”, matizó Almeida. Después recalcó que “el programa de Cs incluía la apertura de la Gran Vía a vehículos C” y que espera “poder convencer a Begoña [Villacís] de las bondades de la medida”.

Esa “insignificante” discrepancia representa “el 1% de Madrid 360”, según Villacís que lo defendió como “un plan muy ambicioso”. Villacís también mostró su rechazo al traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez o su posición en contra del recorte del perímetro de Madrid Central, pero acabó cediendo y tolerando ambas medidas como quería el PP. “Esta vez no vamos a ceder”, agregó Villacís.

