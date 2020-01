Lo que las gorras cuentan del tren

No falla. Siempre hay un reloj en las estaciones de tren. Quedan unos minutos para las siete de la tarde de una fría jornada madrileña. Mientras que las cercanas estaciones de Atocha y Delicias son un incesante ir y venir de pasajeros, el andén de la antigua estación de Delicias pegada a su tocaya de cercanías está vacío. Resuenan los pasos de quien lo recorre. En las vías, unos vagones tras otros; locomotoras de vapor, diésel o eléctricas, la del Talgo, gris, con sus características letras rojas, como esas perfectas caligrafías de cartilla de mediados del siglo pasado, fecha del tren. No van a partir. Forman parte de la colección del Museo del Ferrocarril donde la semana pasada se presentó la segunda edición ampliada de Historia y evolución del uniforme ferroviario. 27 años la separan de la primera, toda una vida y la transformación del mundo en lo que a trenes se refiere. El AVE acababa de salir del cascarón y entonces solo volaba entre Madrid y Sevilla. “Ahora tampoco hay AVE”, podrían decir en Bilbao, A Coruña, Cáceres… Tema peliagudo y no era tarde para eso. Era momento de amigos, de colegas, de ferroviarios de varias generaciones, de "el tren va bien, qué tiemble el avión". Tienen a Greta Thunberg de su parte.