El corazón de piedra de Galapagar

El barrio de San Gregorio de Galapagar (Madrid) está a medio urbanizar y carece de alumbrado público. Hay casas ocupadas, otras revendidas de manera ilegal y casi todas tienen las escaleras apuntaladas. En el lugar reina la suciedad, y el único contenedor de basuras, comentan varios vecinos en un corro, ha salido ardiendo más de una vez. A primera vista hay problemas que solucionar. Pero Galapagar (33.000 habitantes) está a la cabeza de los municipios españoles de 20.000 habitantes que menos invierten en servicios sociales, según el baremo que emplea la Asociación de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales, que ha vuelto a otorgar al municipio uno de sus Corazones de Piedra anuales. Frente a los 94 euros de media que gastan los ayuntamientos españoles por habitante, el madrileño solo pone 20,6.

“Es impresentable que Galapagar tenga ese premio”, comenta el propio alcalde, Alberto Gómez, del PSOE, llegado hace poco más de medio año al cargo, sobre un deshonroso galardón que el municipio compartirá con los de Torrevieja (Alicante) y Caravaca de la Cruz (Murcia).

“Nadie que lo necesitara se ha quedado sin ayuda”, contrapone Carla Greciano, portavoz del PP, el partido que gobernaba cuando se elaboraron los presupuestos que ahora castiga el premio.

Los trabajadores del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento se quejan de que cargan con la histórica mala fama del pueblo, la falta de personal, unos salarios a veces menores que los de un administrativo, y problemas cada vez más crónicos por la falta de medios. Así lo han denunciado a EL PAÍS varios de ellos, algunos con décadas de experiencia, que prefieren mantener el anonimato.

“Solo podemos atender lo urgente. No podemos hacer prevención ni seguimientos”, comentan. “Nos da vergüenza, pero vivimos una situación crítica” porque “la opinión de Galapagar es que es un nido de movidones y drogas”.

Un muro separa la carretera de las 73 casas de San Gregorio, que se halla a apenas 700 metros de la sede del Ayuntamiento. Más que para evitar ruidos, esa pared sirve para ocultar la desestructuración social, las drogas y la delincuencia de esta barriada, entiende la concejal de Servicios Sociales, Raquel Lafuente, del PSOE. Ante ella se quejan no solo los trabajadores de su concejalía sino también los vecinos de San Gregorio.

“Vivimos como los salvajes”, explica Miguel, de 25 años y padre de dos hijos. “A partir de las seis de la tarde se acabó el salir de casa”, añade, señalando la farola inutilizada que se yergue junto a su casa. “¡Cuéntalo, cuéntalo!”, recalca Antonia, otra vecina.

“Aquí no hay ni barrenderos ni nada”, se lamenta Julio, de 40 años, en uno de los rincones de San Gregorio. Su madre falleció hace un año y este empleado de Mercadona regresará pronto con su mujer e hijos a la vivienda familiar en la que se crio. Mientras tanto, Julio se ha visto obligado a meter en la casa de su madre a su amigo Santiago para evitar que la vivienda fuera ocupada. “Al primer descuido llegan los ocupas”, reconoce la concejal de Servicios Sociales.

El gasto en Servicios Sociales de Galapagar fue de 20,6 euros por habitante en 2018 mientras que la media nacional fue de 94. El alcalde era entonces Daniel Pérez Muñoz, del Partido Popular. Pérez Muñoz, que protagonizó un polémico mandato, no optó a renovar como primer edil en las municipales de 2019. El PP revalidó con seis concejales su victoria, pero el acuerdo entre PSOE (5) y Cs (4) los dejó en la oposición.

“El informe no calcula todo el gasto en políticas sociales, como las becas, ni tiene en cuenta que Galapagar está entre los 25 municipios con más renta per cápita de la Comunidad de Madrid, por lo que a lo mejor el porcentaje de gente que necesita ayuda es menor que en otros”, asegura la popular Carla Greciano, restando fiabilidad a los datos por los que este año, y otros anteriores, Galapagar se llevó los negativos galardones. “El actual gobierno está prorrogando los presupuestos de 2018. Se han cansado de recordar el Corazón de Piedra del año pasado… ¿y por qué no han aprobado un nuevo Presupuesto?”, añade Greciano. “No se puede decir que no haya sensibilidad cuando no se conoce el municipio”.

En efecto, no se han sacado adelante nuevas cuentas. La intención del PSOE es doblar los gastos en Servicios Sociales y que el nuevo equipo de Gobierno formado con Ciudadanos apruebe en el próximo pleno pasar del actual 2,9% del presupuesto al 5,7, explica Raquel Lafuente.

“Queremos una subida en todas las partidas, pero no sé si lograremos ese 5,7”, reconoce el alcalde, el socialista Alberto Gómez. El objetivo, explican, es levantar de aquí a 2022 un nuevo edificio para servicios sociales que englobe también el punto contra la violencia de género, que fue externalizado por el PP. Más adelante, añade Lafuente, quieren levantar un centro de día.

“En 19 años he trabajado en 11 centros diferentes”, comenta uno de los trabajadores. Otro relata el caos que rodea el área con constantes órdenes de cambios de funciones que les impiden llevar a cabo los seguimientos necesarios de familias desahuciadas o bajo pobreza energética, mayores solos, discapacitados, jóvenes drogadictos… Y a esto, añaden, se suma la falta de personal. En la actualidad son 10 cuando en 2008, con aproximadamente un diez por ciento menos de población, eran 15. “Y eso que con la crisis se ha multiplicado el número de familias que requieren nuestra atención”, señala una trabajadora.

“Galapagar es un municipio complicado, con jóvenes descarriados”, comenta Raquel Almendros, una de las dos concejales de Unidas Podemos y que viene de la última legislatura que mandó el PP. Reconoce que falta personal e infraestructuras. El PP “prefería esconder a la población marginal antes que atenderla”.

Los propios trabajadores de los Servicios Sociales entienden que lo de Corazón de Piedra se queda corto para Galapagar. “Tendrían que darle al pueblo algo más duro, como el hierro”, sugiere uno. “Hemos sido un municipio sin corazón”, zanja Almendros.

