La rata topo se interpone en el camino de los cazadores de zorros

No falta ni un día para que un ejército de escopetas invada los matorrales de O Iribio, en una superficie entre los municipios lucenses de Láncara y Triacastela donde se celebrará, sin apenas publicidad previa, uno de los campeonatos de caza del zorro que cada invierno tienen lugar en Galicia. Estos torneos que el grupo animalista Libera define como "pseudodeportivos" se organizan con la bendición de la Xunta, y es a la Xunta a quien piden cada vez más voces que suspenda la convocatoria porque la ha autorizado sin tener en cuenta que los zorros son el mayor enemigo natural de una plaga que prolifera en la comarca, la de las ratas topo, según los propios datos publicados por Medio Rural.

A lo largo de esta semana, no solo Libera, sino también el grupo ecologista Adega, el Bloque Nacionalista Galego y el sindicato agrario Fruga (Federación Rural Galega) han reclamado a Medio Ambiente, la consellería responsable del control de la caza y las autorizaciones, que "paralice" estas macrocacerías en las que se reparten trofeos por los cánidos abatidos. La razón en el caso del Campionato Galego previsto en O Iribio está en el roedor que destroza cultivos y cuya población se disparó ya en 2010 en algunas zonas de Galicia. Unas ratas topo que, según los datos oficiales elaborados por Medio Rural a partir de las denuncias presentadas por los propios agricultores afectados, ha sido detectada en los últimos meses en unas 1.630 hectáreas y en 3.000 parcelas.

Según estos mismos números recogidos por la consellería, los ayuntamientos lucenses más perjudicados son los de As Nogais, Baralla, Samos, Cervantes, Folgoso do Courel, Pedrafita do Cebreiro, Navia de Suarna y Triacastela, uno de los dos municipios por los que discurrirá el campeonato que premia matar zorros. Según Fruga, la "situación de alerta" se "agravará" con la batida de raposos porque este animal es la mejor arma para el control biológico del roedor, cuya plaga se logró vencer en 2010 con medios químicos que ahora están prohibidos en la UE.

Fruga habla en un comunicado de "proliferación descontrolada" de ratas topo y considera que la Administración gallega comete una "irresponsabilidad" por "amparar" certámenes de caza del zorro mientras por otro lado anuncia que va a "acometer medidas, a día de hoy aún por determinar, y evita dotar de ayudas a las explotaciones afectadas por los roedores".

Por su parte, el Bloque llevará al Parlamento la autorización del campeonato "tras la dimisión del jefe provincial de patrimonio natural de Lugo que previamente había cancelado el del 11 de enero en Monforte", y el diputado Luís Bará se pregunta si esta marcha tiene algo que ver con los cambios de criterio de su departamento sobre los certámenes. Los nacionalistas rechazan la "matanza indiscriminada, irracional y competitiva" de zorros "disfrazadas de pseudopruebas deportivas", mientras que el grupo animalista Libera advierte de que estas decenas de hombres armados que perseguirán con sus perros a los zorros "conformarán una vez más este sábado un acto peligroso para cualquier animal silvestre y para la ciudadanía".

"Para no variar, la Xunta de Galicia no ha informado de esta convocatoria, que se ha conocido a través de redes sociales", lamenta Libera, de tal manera que "se vuelve a poner en riesgo a las personas que este sábado 18 quieran dar un paseo, recoger hongos o realizar algún deporte al aire libre". Mientras tanto, con sus permisos a los torneos y a la caza del zorro en la comarca afectada por la plaga de ratas topo, el roedor que "daña las cosechas y provoca pérdidas económicas a los agricultores de la comarca" se ve librado de su principal depredador.

La asociación animalista cree que es una "aberración" que la Consellería de Medio Ambiente autorice el "pseudocampeonato para exterminar zorros" sin disponer de "un solo trabajo científico independiente" que avalen estas prácticas que cada año, según los datos oficiales, se cobran la vida de entre 12.000 y 13.000 raposos en Galicia.