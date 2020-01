El Govern sostiene que Torra sigue siendo diputado pese a la inhabilitación de la Junta Electoral

La consejera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reiterado que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, sigue siendo diputado en el Parlament. Después de que ayer por la tarde la Junta Electoral Provincial de Barcelona despojase a Torra de su escaño y dejase vacante la plaza en favor del siguiente en la lista (en este caso, Ferran Mascarell), Budó ha insistido este sábado que "la lista de JxCat no correrá en ningún caso".

La portavoz del Govern ha indicado, en una entrevista en Rac1, que no le consta que se haya expedido el acta de diputado a Ferran Mascarell, el siguiente en la lista de la formación. "Reafirmamos más que nunca que Quim Torra es diputado y presidente de la Generalitat", ha expresado. Budó ha recordado la votación del pleno extraordinario el sábado 4 de enero, en el que la mayoría de diputados lo ratificaron en el cargo.

La Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) ejecutó ayer por la tarde la decisión tomada hace unos días por la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el acta de diputado a Torra. La JEC resolvió su cese después de que el president fuese condenado a un año y medio de inhabilitación por desobediencia por negarse a retirar del balcón del Palau de la Generalitat un cartel a favor de los políticos independentistas presos. La resolución de ayer de la JEP desoyó la petición de Torra que, pocas horas antes, había pedido que no se ejecutara, pues había un recurso pendiente ante el Tribunal Supremo.

Tanto el Govern como el presidente del Parlament, Roger Torrent, han insistido en que no aceptarán la destitución dictada. Budó ha argumentado que la JEC "no tiene competencias para quitar la condición de diputado" a ningún miembro del Parlament, y ha defendido que no están desobedeciendo porque no reconocen las competencias de la JEC. En este sentido también se pronunció ayer, antes de conocerse la ejecución de la decisión, el presidente del Parlament. "La JEC no es un órgano competente para adoptar esta decisión", insistió.

El Tribunal Supremo también rechazó ayer la petición de Torra de suspender de manera cautelarísima —de urgencia y sin escuchar a las partes— el acuerdo de la Junta Electoral Central que retiró a Quim Torra la credencial como diputado autonómico. Sobre la decisión del Supremo, Budó ha recordado este sábado que aún pueden pedir medidas cautelares cuando la Sala escuche a las partes. Sobre si Torra ejercerá como diputado en el próximo pleno del Parlament, ha dicho: "No solo yo puedo poner la mano en el fuego, sino que ayer el mismo presidente del Parlament también garantizó sus derechos políticos".

Budó ha indicado que el Govern no contempla convocar elecciones próximamente y que están trabajando en unos nuevos presupuestos, que prevén aprobar a finales de enero para llevarlos a tramitación al Parlament, por lo que calculan que entrarán en vigor en abril, aproximadamente.