Noches de Reyes más inclusivas

Se suele decir que las fiestas navideñas no concluyen hasta que no se da todo en la víspera de Reyes. Este año será algo más fácil con las enormes posibilidades que ofrecen muchos de los locales más representativos de la ciudad. “La gente esta noche es muy participativa y suele venir hasta disfrazada. Ya es parte de la tradición y a nosotros nos gusta que así sea”, apuntan Daniel Bobadilla y Vanessa Anaya, integrantes de Sonidero Mandril y organizadores de Reyes Tropical. Algo parecido comenta Gaspar Blaya, promotor y coorganizador de Pay It No Mind. Reinas Magas y Sin Bragas. “Somos una fiesta queer abierta a todos los públicos. Aquí se puede venir como uno quiera, no hay discriminación de ningún tipo”, señala. Otros espacios también lo ponen de relieve y apuntan a una línea clara donde la fiesta y la tolerancia van cada día más de la mano.

Festival travesti

Revolucionaron la noche de los domingos con una combinación arrebatadora: estrellas sin prejuicios y un festival travesti a la altura de Madrid. ¡Que trabaje Rita¡ fue un soplo de aire fresco. Un concepto que arrasó allá por donde paso. Y que ahora regresa por un día a Las Ventas. Habrá anfitrionas de lujo como Itziar Castro y Susi Caramelo, además de las actuaciones de Ladilla Rusa, La Terremoto, Yurena o Amor Romeira, entre decenas de ellas. Un apunte: Será de 18h a 01h, habiendo after party en Chango hasta las 06h. ¿Dónde? Las Ventas (C/ Alcalá, 237)

Bailes con swing

Bailar a ritmo de boogie, blues, rock & roll o swing ahora es más sencillo gracias a Swing Madrid Night, una fiesta que la noche de Reyes estará acompañada con música en directo, roscón y hasta un concurso a la mejor carta escrita. Están invitados todos aquellos que se manejen a la perfección dentro de bailes como el shag y el lindy hop, además de a los que les pique la curiosidad y quieran, simplemente, disfrutar de buena música en un ambiente teñido por la nueva fiebre de los años veinte. ¿Dónde? Ya’sta Club (C/ Valverde, 10)

Fiesta de Reyes en la sala El Sol. Rainer Torrado

Rosconada edition

Los chicos de Suavona se trasladan del Apartamento al Café La Palma para organizar una fiesta de Reyes por todo lo alto. Para tan insigne ocasión van a contar con algunos de los nombres más representativos de la escena indie de Madrid. Entre ellos Álvaro Naive, miembro de Trajano; la ilustradora Garrita, que estará pinchando ritmos latinos; Perdón, el grupo paralelo de una de las componentes de Cariño; y Oro Jondo, el proyecto de ciencia ficción costumbrista y kitsch del artista Juan Antonio Sánchez. ¿Dónde? Café La Palma (C/ Palma, 62)

Música libre de sexismo

“Espacio libre de sexismo, racismo, homofobia, transfobia, serofobia, body-shaming y cualquier otro tipo de discriminación o abuso”, se señala en el evento de Facebook que ha creado Volta, el colectivo encargado de amenizar esta jornada tan especial de Reyes. Habrá DJs y grupos en directo, entre los más importantes se encuentran Warmi, que practica el reguetón y la música urbana; Megane Mercury, un chico trans que hace versiones de clásicos del pop en clave urbana. ¿Dónde? El Sol (C/ Jardines, 3)

Invierno tropical

Ya se ha convertido en una sana costumbre aquello de recibir a sus majestades de oriente con sonidos cálidos y vibrantes del otro lado del Atlántico. Scooby Dub, Selector Pableras, Tinvalero y Sonidero Mandril son los elegidos en esta cuarta edición de Reyes Tropical. Es decir, algunos de los pinchadiscos más importantes de la escena global bass de Madrid, Berlín y toda Sudamérica. ¿Dónde? Sala Caracol (C/ Bernardino Obregón, 18)

30 años de Abel Ramos

Seis horas sin parar, así se presenta una de las sesiones más esperadas de este domingo. Abel Ramos celebra 30 años dedicado al noble arte de poner patas arriba la pista de baile. Cuando en Madrid no se sabía todavía ni lo que era la cultura de club, este joven madrileño ya andaba entreteniendo a muchos noctámbulos en salas como Voltereta, Attica, Zentral o New World. Templos a los que no tiene nada que envidiar Lab, la discoteca donde tendrá lugar la fiesta de Reyes. ¿Dónde? Lab (Estación de Chamartín)

Sonido de Reyes

Otro que lleva en esto de poner buena música media vida es DJ Chelis. El zaragozano no visitaba Madrid desde hace un año y, esta vez, lo hará acompañado de algunos de los mejores nombres del paisaje electrónico local: Fabio Vinuesa, 1st Degree y J. Cachofeiro. “Aprovecharé la oportunidad para hacer una selección de techno y electro lento. A partir de ese hilo conductor cualquier cosa puede pasar”, explica este hombre, ya leyenda viva de los platos, que comenzó a pinchar allá por 1999. ¿Dónde? Siroco (C/ San Dimas, 3)

Oldies jamaicanos

La víspera de Reyes en el Rock Palace promete estar aderezada por discos añejos de Jamaica. La velada, organizada por Foundation, tendrá en cabina a uno de los dúos más respetados de Barcelona: Dance Crasher, la flor y nata si hablamos de ska, rocksteady y roots reggae. Imprescindible para todo amante de los ritmos de raíz negra y cadenciosa. ¿Dónde? Rock Palace (C/ Vara del Rey, 6)

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram