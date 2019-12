Nochevieja en Madrid: de las sesiones maratonianas a la fusión cibernético-castiza

Todo parece preparado para una de las noches más importantes del año. Clubes, salas de fiesta y macrodiscotecas llevan meses organizando los preparativos para que nada falle. Oscar Rene lleva dieciséis años gestionando la entrada y salida del año en Independance Club. Siempre con llenos. “Tenemos las entradas agotadas desde hace un mes”, explica. El aforo para un día tan especial lo han reducido de 729 a 550 asistentes, “para que la gente esté más cómoda”, comenta. Un vistazo rápido a diferentes páginas de venta de entradas permite hacerse una idea de lo concurrida que está la capital en estas fechas. Siroco, otro de los enclaves clásicos, también ha colgado el cartel de no hay billetes. “Pensábamos que nuestros amigos tendrían ya algún plan, pero sí que es verdad que se ha quedado mucha gente fuera”, explica Alba Loughlin, una de las organizadoras de la fiesta. Salir en Madrid el día de año nuevo continúa siendo un valor seguro.

Berlín Club

A Gaspar Antuña le gusta eso de poner discos hasta el amanecer. Sus maratonianas sesiones en el Berlín ya se han hecho conocidas en todo el territorio. Quien no haya podido todavía echarse unos bailes tendrá ocasión esta Nochevieja. La destreza y soltura a los platos del asturiano, moviéndose cómodamente entre el disco old school, el house de los noventa y las nuevas corrientes del deep, hacen de esta ocasión una oportunidad espléndida. La entrada anticipada sale a 30 euros, con dos copas. (Costanilla de los Ángeles, 20)

Costello

Una imagen de fiesta del Berlin Club.

La planta baja de Costello se inunda de italo disco y tracks por encima de los 125 bpm para dar la bienvenida al 2020. A los mandos de todo estarán Bubu et Fran, Yeyo Flores, Unhappy.exe, Misterpiro y Miqui Brightside. Este último es una de las figuras más representativas de la actual escena electrónica de la ciudad. Conocido productor, que también se ha hecho un nombre como DJ poniendo temas fuera de los cánones establecidos. Un lujo al alcance de todos los oídos por 22 euros la entrada anticipada. (C/ Caballero de Gracia, 10)

Florida Retiro

El renovado espacio, situado en el Parque del Retiro, da la opción de una y tres consumiciones, al precio de 30 y 50 euros respectivamente. Hay cotillón y un bestial espectáculo de luces, colores y sonidos. Al que no puede faltar música de inspiración electrónica, donde el house, el disco y el reggaeton mandan. (Paseo de la República Dominicana, 1)

Independance Club

Grandes clásicos del rock y el pop de las últimas cuatro décadas amenizan la pista de baile del Independance. Pero lo mejor ocurrirá a las tres de la madrugada, cuando se vuelvan a celebrar las campanadas. Para ello proporcionan un kit compuesto de doce lacasitos, una copa de champagne y los habituales matasuegras. ¿Grupos que sonarán? Oasis, Sex Pistols, Blur, Beatles, Depeche Mode o Stone Roses. (C/ Atocha, 127)

Joy Eslava

El local de la calle Arenal lleva celebrando grandes fiestas desde 1981, fecha en la que Pedro Trapote se hizo con él. La sala ofrece cotillón y barra libre al precio anticipado de 55 euros. La parte musical se compone de clásicos de ayer y hoy, donde también impera la música urbana y los ritmos latinos. 2.000 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles, vibrando como si no hubiera mañana. (C/ Arenal, 11)

Marula Cafe

Marula es sinónimo de soul y funk. Para despedir 2019 y celebrar un nuevo año contarán con dos gigantes de los ritmos negros: Héctor Mingues y Nacho Larache, dos verdaderas eminencias si hablamos de poner a buen tono la pista. Son casi veinte años bajo diferentes alias y proyectos, siempre con la idea del baile detrás de la oreja. Pura esencia de lo que deben ser dos pinchadiscos de aquí. Entradas a 12 euros. (C/ Caños Viejos, 3)

Medias Puri

Fiesta sin ningún tipo de medida. Eso es lo que uno puede encontrar en Medias Puri y Uñas Chung Lee, que por una noche unen fuerzas para uno de los eventos más locos de la temporada. No faltarán DJs, el popular servicio de manicura, regalos de todo tipo y un show repleto de acción y erotismo, como ya es conocido. Ellos lo llaman “fusión cibernético-castiza muy sexy y postapocalíptica”. Precio anticipado: 40 euros con una consumición. (Plaza de Tirso de Molina, 1)

Mondo Disko

Gerardo Niva, el hombre detrás del éxito de Mondo, será quien se ponga tras los platos de este buque insigne de la electrónica en Madrid. A su lado, como invitado, estará un peso pesado del techno en la ciudad de Berlín, Roi Perez, habitual del mítico Berghain, el club con más prestigio del planeta. La entrada anticipada para ver a estos dos titanes de la electrónica contemporánea es de 38 euros. (C/ Alcalá, 20)

Panda

DJ Nano es uno de los pinchadiscos más solicitados hoy en día en la escena electrónica. Sus eventos de Oro Viejo triunfan cada vez que organiza alguno. Por eso hay que felicitar a los promotores de Panda Club y alabar su buena mano. No todos los días se puede celebrar la entrada de año con una superestrella. A todo esto hay que sumar al emblema de la discoteca, un gamberro panda que va haciéndose fotos con todo aquel que encuentra a su paso. Entradas anticipadas a 40 euros. (C/ Hernani 75)

Sala El Sol

Lo de Trueno debería dar ya para un libro. Es de las pocas sesiones permanentes que casi sin cambios ha conseguido hacerse un hueco en los corazoncitos de muchos madrileños.Bailar buen techno y ritmos electrónicos de perfil sinuoso y elegante es su máxima. En la cabina estarán tres de sus residentes más carismáticos: Caravaca, Landikhan y Ed Is Edad. ¿Precio? 35 euros anticipada con dos consumiciones. (C/ Jardines 3)

Sala Equis

Fin de año y proyecciones de clásicos navideños en una pantalla mientras suena disco, new wave y house parece una combinación ganadora. Sala Equis ha conseguido que cine y música vayan de la mano en una programación altamente estimulante. A los platos estará un imprescindible de la casa: Guillermo M. Ferrando, un reconocido referente de la escena disco. Previamente abrirán su espacio para que todos aquellos que estén por el centro puedan tomarse las uvas a las doce. (C/ Duque de Alba, 4)

Siroco

Escenario de algunos de los fiestones más relevantes de las últimas tres décadas, Siroco no pierde contacto con la actualidad. Para Nochevieja ha invitado a algunos de los colectivos más importantes de la capital. Al frente están Chica (Flaca, Albal y Rocio), que en este año de vida cuentan por éxitos cada nueva propuesta en la que se embarcan. A su lado tienen a la crew de Brrrrrap, Louis Me, Brava, Eurosanto, Jose Houdini, miembros de Relativa, Jaisiel, Danilo y D. Faux. Casi nada, para una noche que ya tiene todos los boletos vendidos. (C/ San Dimas, 3)

Menos macrofiestas pero con clientela Aunque el número de las macrofiestas en fin de año ha decaído considerablemente, las que este año tienen lugar siguen funcionando sin demasiado problema. A principios de mes se conocía la noticia de que el Ayuntamiento de Arganda del Rey permitía la organización de un macroevento en un plató gigante, propiedad de la empresa Fluge Audiovisuales. Más de mil metros cuadrados que en poco más de dos semanas agotó todas las entradas puestas a la venta. A pesar de que la información disponible era más bien escasa: “Amplia zona de parking, servicio de ropero y cientos de sorpresas”, se podía leer en su cartel. Otros espacios como Fabrik, que continúa acogiendo la megafiesta Universiparty con gran éxito de público, o Kapital, que cuenta con siete plantas rendidas a todo tipo de placeres ocultos (hay un karaoke y una kissing room), gozan de buena salud y una clientela receptiva.

