La Generalitat abre expediente a un Pans & Company de Girona por negar la entrada a cuatro negros

El Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias ha abierto este martes un expediente informativo para sancionar a la cadena de restaurantes Pans & Company por negar la entrada y el servicio a cuatro jóvenes negros, que querían tomar café en una franquicia de esta marca ubicada en la estación de tren de alta velocidad de Girona. La entidad Espai Antiracista ha denunciado los hechos en las redes sociales mediante un vídeo grabado por los propios jóvenes, en el que una empleada les explica que su superior los ha visto por las cámaras y ha avisado para que no se les preste el servicio. La cadena de restaurantes ha abierto una investigación interna.

El vídeo difundido por Espai Antiracista hace referencia a unos hechos ocurridos en la tarde de este lunes. En las imágenes, grabadas por uno de los jóvenes, se ve a una empleada del restaurante Pans & Company explicando a los clientes por qué no les deja entrar en el local ni servirles. "Pero este café lo puede beber todo el mundo", dice uno de los jóvenes, a lo que la empleada responde "mi jefe tiene unas cámaras aquí y aquí y dice este, este, este y este no entran en mi local, y no entran".

Uno de ellos le dice "es la primera vez que vengo aquí, soy de Manresa", pero no consigue convencer a la empleada, que asegura que su jefe le ha indicado que "hay una serie de personas que no entran". "No te voy a servir café porque mi jefe no quiere", termina la empleada.

Al conocer esta denuncia, la Generalitat ha decidido abrir un expediente a la empresa. En su cuenta de Twitter, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani, ha calificado los hechos de "intolerables": "No atender a un cliente por su origen se llama racismo", ha afirmado. Pans & Company, empresa del grupo Eat Out, que Agroalimen vendió en 2016 al grupo portugués Ibersol, ha respondido que ha abierto una investigación para "averiguar lo que ha podido suceder y tomar las medidas que sean oportunas".