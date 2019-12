Rajoy se cuela en el Parlamento vasco

Los duros rifirrafes que se han regalado el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso y el lehendakari, Íñigo Urkullu, durante las últimas semanas, han tenido un final irónico, pero feliz. Después de varios plenos de control en los que el primero ha acusado al segundo de radicalizarse y de llevar a Euskadi a un callejón sin salida con el nuevo Estatuto; de acusarle de permisividad para no evitar la charla del expreso de ETA en la Universidad pública vasca; y de preferir a Podemos para cerrar unos presupuestos vascos que hasta ahora, con algún año de prórroga, se habían cerrado con el PP; Alonso ha adelantado el Olentzero (personaje vasco que equivale a los Reyes Magos). Tras una de sus intervenciones en el estrado de la Cámara de Vitoria se ha acercado al escaño de Urkullu y junto a un apretón de manos le ha regalado el libro con las memorias de Rajoy "Una España mejor". También la ha recordado que el expresidente habla de lealtad y que eso quizás "no le guste".

El lehendakari lo ha aceptado con una sonrisa en la cara, rebajando la tensión del pasado más inmediato, y abriéndose a jugar con las palabras. “El libro habla de una cosa muy importante para mí, la lealtad. Yo quiero que lo lea y reflexione también durante las Navidades”, le ha dicho Alonso a Urkullu con esa voz profunda que le caracteriza. Alonso se refería al apoyo del PNV a la moción de censura contra Rajoy, que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, pese a que el PNV y el PP tenían un acuerdo. Una moción que se puso en marcha el mismo día en el que la Audiencia Nacional condenó al PP por corrupción en una sentencia histórica.

“Le agradezco el detalle", le ha respondido el lehendakari tras aceptar el regalo de buen grado y sugerir que se lo va a leer. Pero no se quedó ahí y le dijo: "Creo, en todo caso, que sin necesidad de leer el libro, mi memoria es mejor que la del señor Rajoy. Lo he demostrado también en tribunas como la del Tribunal Supremo”, ha ironizado. Ambos han reído al recordar que mientras en una de las declaraciones de Rajoy ante el Tribunal Supremo, durante el juicio del procés, dijo no recordar algunas de las cosas que le preguntaban, el lehendakari, sin embargo ofreció fechas y detalles muy precisos de las reuniones sobre las que le preguntaron.