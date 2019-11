PNV y Bildu se unen para aprobar una moción a favor del derecho a decidir

El borrador del texto articulado del nuevo Estatuto para Euskadi, en el que trabajan los expertos designados por los grupos parlamentarios, incorpora, al menos hasta este miércoles, el derecho a decidir, pero no dentro del cuerpo normativo del proyecto de ley, sino como una disposición adicional. Ha pasado de ser la estrella del acuerdo entre PNV y EH Bildu a convertirse en un elemento final que no forma parte del cuerpo del proyecto. Una disposición adicional puede contener regímenes jurídicos especiales que no pueden situarse en el articulado. En eso justifica el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, haber calificado de “trilero” al PNV. A falta de nuevos contactos, —los partidos tienen de tiempo hasta el lunes para presentar proyectos— EH Bildu ya ha dicho que presentará su propia propuesta y el PP ha advertido de que tampoco cuenten con sus apoyos. El PP prefiere la actual redacción del texto de Gernika. Queda por ver cómo se articula, si finalmente entra, la diferencia entre ciudadano y nacionalizado.