Un incendio en una planta de residuos de Barcelona activa la alerta por riesgo químico

Incendio en Montornès del Vallès. Protección Civil

Un incendio en la empresa Derpin, dedicada al reciclaje de disolventes y residuos industriales, en Montornès del Vallès (Barcelona), ha obligado a los bomberos a desalojar el polígono industrial Can Buscarons de Baix, donde 25 dotaciones trabajan para que el fuego no se extienda a otras naves. Ha sido activada la alerta del plan por riesgo químico (Plaseqcat) por las características de la empresa, aunque de momento no hay constancia de "personas afectadas", según ha informado Protección Civil en su perfil de Twitter. La Generalitat aconseja a la población que no se acerque a la zona.

Los servicios de emergencias han pedido también el "confinamiento" de Montornès, Montmeló, Martorelles y Vilanova del Vallès, poblaciones donde se recomienda el cierre de puertas y ventanas y la detención de sistemas de climatización y ventilación si se notan olores o molestias por el humo.