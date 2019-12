“Hoy el único cuerpo considerado digno es el transformado”, afirma David Le Breton

Cita insólita y estimulante en el Mercat de les Flors, La Casa de la Danza barcelonesa, aunque en este caso no se trata de un espectáculo de baile ni habrá más movimiento que el de las palabras. Mañana, martes, a las 19.00, ofrece una conferencia David Le Breton, el célebre antropólogo francés, y uno de los teóricos que más y mejor han reflexionado sobre el cuerpo y sus usos y problemas en nuestra época, llevándolo de lo puramente anatómico a sujeto de las ciencias sociales.

Le Breton (1953), profesor de Sociología en la Universidad de Estrasburgo y autor de una amplia bibliografía, buena parte de ella publicada en castellano como La sociología del cuerpo, Elogio del caminar (ambas en Siruela) o El Tatuaje o la firma del yo (Casimiro Libros), hablará de Cuerpos y mundos contemporáneos.

“Voy a explicar que nuestra percepción del cuerpo en Occiente no es la única posible, ni la única que existe”, señala en una entrevista por teléfono Le Breton. “De hecho son numerosas las sociedades humanas que no comparten nuestra idea simplista del cuerpo como una mera categoría anatómica, ni ven el cuerpo como una frontera con el mundo”.

Al preguntarle si tiene algunos artistas, coreógrafos o compañías de danza favoritos, el estudioso responde sin dudarlo: “Pina Bausch”

Le Breton continúa: “En nuestra sociedad, el cuerpo ha devenido un accesorio y existe como nunca la capacidad de modificarlo. Esa idea de que el cuerpo es una especie de materia prima y se puede alterar, cambiar, es central en nuestra sociedad y ha llevado desde los años noventa especialmente a una mercantilización del cuerpo. Eso es algo nuevo en la humanidad. Y se manifiesta por el culturismo, el bodybuilding la dieta, los regímenes adelgazantes, la cirugía estética y el auge asombroso de la cosmética”. Para Le Breton, “hemos llegado a un punto en el que hoy el único cuerpo considerado digno es el transformado”.

El sociólogo hablará también, como no podía ser de otra manera dado el escenario, sobre el cuerpo de la danza. Le Breton matiza entre risas que él no es bailarín ni un especialista en el mundo del baile, “pero he trabajado mucho sobre el cuerpo, desde el punto de vista teórico, y me fascinan las mujeres y hombres que bailan”, Hay que recordar que Le Breton (que es también un gran admirador de Gaston Bachelard) se formó con Jean Duvignaud, el gran antropólogo del teatro, del que se considera un discípulo. Al preguntarle si tiene algunos artistas, coreógrafos o compañías de danza favoritos, el estudioso responde sin dudarlo: “Pina Bausch”.

Si la antropología y la sociología del cuerpo junto a la cultura del riesgo (Passions du risque, Métailié, 1996) son dos de las materias de trabajo más conocidas de Le Breton, otro ámbito es la antropología del dolor. ¿Qué tiene que decir sobre la dicotomía dolor-placer que se da en el trabajo del bailarín? “El dolor del bailarín no es como el de las ordalías de riesgo aventureras o deportivas”, responde. “No es un dolor que provoque sufrimiento sino un dolor aceptado producto del esfuerzo y que al estar orientado hacia una finalidad artística conduce en otra dirección distinta a la futilidad. La felicidad está ahí, en la consecución de la perfección del gesto, la conexión con la pareja o el grupo, la felicidad en suma de la creación”.

Le Breon ha reflexionado también sobre el placer de caminar, ¿tiene algo que ver con el placer de bailar? “Una buena caminata es muy placentera, te comunicas con tu cuerpo, piensas, te sumerrges en el paisaje. El bailarín comulga con un sentimiento parecido”.