La reunión previa entre Gobiernos antes de la investidura divide al Govern

La resaca de la consulta interna de los republicanos sobre la estrategia para negociar la investidura de Pedro Sánchez ha desvelado un nuevo cisma entre los socios del Ejecutivo catalán, Junts per Catalunya y Esquerra. El coordinador nacional de ERC y vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido al PSOE una reunión entre los dos Gobiernos, de ser posible antes del debate que ungiría a Pedro Sánchez, como gesto de buena voluntad ante formalizar la mesa de diálogo sobre Cataluña que los republicanos ponen como condición para abstenerse. La portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha descartado este encuentro previo y ha añadido que debe darse cuando ya esté formado el Gobierno central.

"Para abrir un diálogo tenemos que esperar a que haya un nuevo gobierno. Nos situamos en un marco postinvestidura", ha dicho Budó en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán. La también consejera de Presidencia ha puesto como un requisito indispensable la existencia de un relator en una posible mesa de negociación entre Gobiernos de cara a abordar el conflicto político catalán. ERC, de momento, no ha incluido dentro de sus condiciones para la mesa de diálogo la existencia del relator, un punto que dinamitó el anterior intento de acercamiento entre ambos Gobiernos.

Budó ha querido dejar claro que las conversaciones que tiene Aragonès con los socialistas se hacen en condición de líder de los republicanos y no de vicepresidente de la Generalitat. "Reivindicamos la inmediatez de un diálogo. Pero nos preocupa que en esa mesa se pueda hablar de todo. Hasta ahora las señales no son muy positivas", ha dicho la portavoz, en referencia a ciertos pronunciamientos del entorno del PSOE que no ven posible que se trate el derecho a la autodeterminación, la oferta que tanto el Govern como las formaciones que lo conforman plantean defender en una eventual mesa de diálogo. "Necesitamos delante un Gobierno con capacidad de diálogo", ha enfatizado Budó.

Hay molestias en el entorno del presidente Quim Torra respecto a que no se le haya consultado la propuesta de Aragonès de una posible reunión antes de la investidura. "El vicepresidente hace propuestas sin pactarlo con los socios", han explicado fuentes de Palau. Budó, sin embargo, ha negado esos roces y ha asegurado que "ERC puede hacer propuestas sobre el Govern, porque es socio". La portavoz también negó que la reunión entre partidos catalanes con representación en el Parlament que convocará Torra ya tenga fecha. La idea, sin embargo, es que se celebre a principios de diciembre.

Más de 5.900 militantes de Esquerra, de un censo de 8.500, participaron ayer lunes en la consulta convocada por la dirección, con la que se buscaba un espaldarazo a su fórmula negociadora y apremiar al PSOE a mover ficha de cara a facilitar su abstención. La pregunta fue: “¿Está de acuerdo con rechazar la investidura de Pedro Sánchez si previamente no hay un acuerdo para abordar el conflicto político con el Estado a través de una mesa de negociación?”. El sí obtuvo 5.634 votos (94,6% de los votantes) mientras que el no logró 319 (5,3%).