El Rey pide en los Premios Jaime I más inversión en formación como “sucede en otros países avanzados”

Todos han pedido más inversión para la ciencia. Y aunque todos los años se reitera esa misma petición, como han recordado algunos, no se puede dejar de insistir para que no caiga en saco roto. El acto de entrega de los Premios Jaime I celebrado este lunes en Valencia ha servido para reclamar de forma unánime una mayor inversión en ciencia, formación e investigación y el apoyo a los jóvenes emprendedores, muchos de los cuales salen al extranjero y no pueden regresar.

El último en hacerlo ha sido Felipe VI, que ha reclamado a instituciones y empresas reorientar y aumentar el esfuerzo destinado a la inversión en ciencia e investigación porque, aunque cree que se ha mejorado en las últimas décadas, España "ni mucho menos" está donde debe, se merece y aspira a estar.

"España debe aspirar a que, como sucede en otros países avanzados, se incremente la inversión en formación de las personas, en el desarrollo de las aplicaciones informáticas, en las bases de datos y en la I+D+I, en las mejoras organizativas y en la imagen y marca de las instituciones y entidades implicadas", ha incidido.

El Rey ha presidido el acto de la 31 edición de los Premios, en los que han sido galardonados Xavier Tolsa (Investigación Básica); José García Montalvo (Economía); Pura Muñoz Cánoves (Investigación Médica); José Antonio Sobrino Rodríguez (Protección del Medio Ambiente); Aníbal Ollero Baturone (Nuevas Tecnologías) y Carlota Pi Amorós (Emprendedor).

Los galardones son concedidos por la Fundación de los Premios Rey Jaime I, entidad creada en el seno de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, siendo el científico Santiago Grisolía su creador y alma máter. Grisolía ha sido objeto de numerosos reconocimientos durante las intervenciones. Los 600.000 euros que se reparten entre las seis disciplinas son aportados principalmente por patronos privados (los principales son Iberdrola, Mercadona, Asociación Valenciana de Empresarios, EDEM y Airliquide), y también por el Ayuntamiento de Valencia (Nuevas Tecnologías) y por la Generalitat.

"No estamos ni mucho menos donde debemos estar, donde nos merecemos y aspiramos a estar, para realmente ajustarnos a lo que representamos en el mundo y a lo que pensamos en muy variados parámetros", ha señalado antes de apostillar: "Y eso ni se regala ni se logra por azar".

En nombre de los premiados ha intervenido Pura Muñoz Cánoves, quien ha advertido de que para que la ciencia siga transformando la sociedad no se puede "mirar a otro lado. Hace falta financiación y una política científica valiente a largo plazo", por lo que ha reclamado que se apoye a los jóvenes emprendedores.

Tras recordar que en los últimos diez años "la inversión del Estado ha menguado enormemente", Muñoz Cánoves ha lamentado que los jóvenes investigadores y emprendedores "marchen al extranjero y no pueden regresar", al tiempo que ha afirmado que la mayoría de laboratorios de España "trabajan en condiciones precarias".

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido que la ciencia es "la mejor vacuna" frente a la "visceralidad, la irracionalidad y el espíritu de 'muera la inteligencia' que algunos intentan inocular" en la sociedad, y ha revindicado la ciencia frente la incultura, la posverdad y el fanatismo.

Puig ha destacado que la ciencia es sinónimo de progreso, al que no se puede renunciar, por lo que ha hecho un llamamiento a recobrar la fe en el futuro y a tener presente que "sin utopías no hay avances".

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que estos galardones son una muestra, desde hace 30 años, del esfuerzo común y de la proyección internacional creciente de València, y ha reivindicado que el talento científico e investigador que hoy se reconoce "es el motor que impulsa las grandes transformaciones".

El presidente de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, Vicente Boluda, ha reclamado una "corresponsabilización" y un "compromiso total" del conjunto de la sociedad para fortalecer la ciencia, la investigación y el emprendimiento, y "asegurar el futuro".

"Cada año pedimos lo mismo y, lamentablemente tenemos la impresión de que queda en saco roto: un gran pacto de Estado por la ciencia, la investigación y el emprendimiento", ha indicado Boluda.

Durante el acto se han hecho menciones a este 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, y en el caso de Puig ha reclamado un mundo donde no quepa la desigualdad de género "ni su peor rostro: la lacra de la violencia machista".