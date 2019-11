Fallece el escritor Miquel Creus, autor de la sórdida ‘Òpera Àcid’

La vida tiene a veces aristas crueles. Hace apenas un mes, el escritor Miquel Creus (Vic,1955) veía como la editorial Males Herbes recuperaba su Òpera Àcid, inusual novela en el panorama editorial catalán aparecida en 1989 (en Edicions 62) y que reflejaba el sórdido mundo de la heroína en Cataluña y en primera persona. La reedición, acogida ahora con interés por su crudo retrato sociológico y el uso de un lenguaje y unas construcciones gramaticales particulares, permitió conocer que el autor, que sólo había publicado una obra anterior —Gaia... oh! Gaia! (1987)— y que desapareció sin escribir nunca nada más, se había recluido en Berlín. En una visita relámpago a Barcelona, autorizó la recuperación de la obra, si bien no quiso ni cobrar derechos de autor. Parco también en palabras y en desvelar nada ni de su pasado del que había huido ni de su anónimo presente, no informó de que estaba enfermo a sus editores, que supieron ayer del fallecimiento del escritor, tras un cáncer fulminante.

ampliar foto Miquel Creus, en una imagen de 1987.