Díaz Ayuso: “Tenemos que defender la unidad del país juntos, por eso no quisimos dejar a Vox solos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado este viernes que el PP se uniera la víspera a Cs y a Vox para aprobar en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley instando al Gobierno de España a "la ilegalización inmediata" de los partidos separatistas "que atenten contra la unidad de la Nación". Aunque la líder regional ha precisado que no está a favor de perseguir ideas, si no hechos violentos, ha comparado a los Comités para la Defensa de la República (CDRs) con la kale borroka del País Vasco, estableciendo un paralelismo entre lo que ocurre en Cataluña y los inicios del terrorismo de ETA.

"No es una proposición para ilegalizar nada, no se trata de eso", ha dicho Díaz Ayuso sobre el texto impulsado en la Asamblea por Vox y apoyado por PP y Cs. "Se trata de instar al Congreso de los diputados a que estudiemos medidas para empezar a protegernos de aquellos partidos que están alentando a la violencia, y que están rompiendo de manera unilateral la unidad del país", ha añadido, pese a que la proposición especifica que el receptor de la petición es el Gobierno de la nación.

"Tenemos que trabajar juntos defendiendo la unidad del país, por eso no quisimos dejar a Vox solos", ha seguido. Y ha subrayado: "No se trata de ir contra una ideología, contra partidos por su pensamiento, se trata de ir contra partidos que están alentando a grupos terroristas como los CDR, que a través del terror intentan imponer políticamente sus postulados. Eso es terror. Y hay que acabar con esto de una vez".

Díaz Ayuso también ha establecido un paralelismo entre lo que ocurre ahora en Cataluña y lo que ocurrió en el País Vasco. "Estoy comparando los CDRs con el comienzo del terrorismo en el País Vasco", ha especificado, subrayando que no comparaba con ETA, y sí con la kale borroka, a estos grupos que han cortado carreteras, aeropuertos y estaciones de tren. "No podemos seguir consintiendo que agredan a la gente, que campen a sus anchas los violentos. Pero nadie habla de ilegalizar un partido por cómo piensa".

La proposición aprobada por PP, Cs y Vox carece de efectos prácticos, pero tiene un fuerte valor político y simbólico. Con las elecciones generales en el horizonte del próximo domingo, demuestra que los tres partidos de derechas ya compiten por ver quién hace el discurso más duro en Cataluña.

El Gobierno estudia impugnar ante el Tribunal Constitucional la iniciativa de Vox, según ha confirmado esta mañana el presidente en funciones, Pedro Sánchez, que ha considerado el texto una "deriva reaccionaria muy peligrosa".

"El Gobierno lo que tiene que hacer es dejarse de tanta lírica y preocuparse de que el domingo todos los catalanes puedan ir a votar", ha espetado Díaz Ayuso.

