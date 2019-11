Vox, PP y Cs aprueban en la Asamblea de Madrid pedir que se ilegalice a los partidos separatistas

PP, Cs y Vox han unido este jueves sus votos para aprobar una propuesta del partido de extrema derecha instando al Gobierno de España a “la ilegalización inmediata” de los partidos separatistas “que atenten contra la unidad de la Nación”. La votación, que no tiene carácter vinculante ni ejecutivo, ha despertado las protestas de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos Izquierda Unida Madrid en Pie.

“Se lo hemos dicho por activa y por pasiva a los independentistas y ahora hay que decírselo a ustedes: en una democracia de verdad las ideas no delinquen, salvo que expresen odio”, ha argumentado José Manuel Rodríguez Uribes, portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea. “Delinquen los hechos, no las palabras. Esta es la grandeza de nuestra democracia constitucional”, ha añadido, pidiendo al PP y Cs que no atendieran “a los cantos de sirena de Vox” y se ataran, “como Ulises”, “al mástil de la Constitución”.

“Ilegalizar a los partidos... ¿qué tipo de ley de la selva creen que tenemos por Constitución?”, ha preguntado Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid.

“Les pido a PP y Ciudadanos que no sigan bailando al son que toca Vox porque es un son de marchas militares prusianas”, ha lanzado, finalmente, el diputado Jacinto Morano, de Unidas Podemos Madrid en Pie. “En democracia las leyes las aplican los jueces y los tribunales, y no de forma arbitraria”.

A solo unos días de las elecciones generales, los tres partidos que unieron sus votos para hacer presidenta a Isabel Díaz Ayuso también han pedido que el Gobierno negocie con la Unión Europea para incluir a los CDR en el listado de los grupos terroristas y criminales; y a suspender y revocar cualquier pago, subvención o ayuda que pudieran estar recibiendo por parte de la Generalitat.

“Se nos dirá que esto no tiene nada que ver con Madrid”, ha reconocido Ignacio Arias, el diputado de Vox que ha defendido la iniciativa. “Pero hace unos días hubo una manifestación en apoyo de los CDR”, ha añadido. “Como sabemos, ya hay una causa iniciada contra los CDR, lo que nos permite instar a su ilegalización. Las leyes prohíben subvenciones contrarias a la ley. No estamos ante una PNL ideológica, sino jurídica y en defensa de la nación española y el estado de derecho. La defensa de nuestra democracia y la Constitución están en juego”.

