Puigdemont también pide a ERC y la CUP formar un grupo único catalán en Madrid

La propuesta estrella de Junts per Catalunya en el debate electoral del pasado martes en TV3 fue ofrecer a republicanos y anticapitalistas formar un grupo único en el Congreso tras las elecciones generales del próximo domingo. Ni ERC ni la CUP recogieron el guante. El expresidente catalán Carles Puigdemont y los exconsejeros Clara Ponsatí y Toni Comín han enviado una carta este jueves pidiendo a los dos grupos que reconsideren su decisión. “La voz de la República Catalana puede irrumpir con fuerza en Madrid y actuar políticamente desde la diversidad”, dice el texto.

Puigdemont y los exconsejeros, a la espera de que se decida su extradición a territorio español, proponen en su misiva que en ese grupo conjunto haya “libertad de voto”, se acuerden los tiempos de intervención y de control parlamentario “en función de la representatividad lograda por cada formación” y que también se permita “a los representantes de cada candidatura tener la visibilidad propia que consideren” .

“Proponemos a los representantes de las candidaturas de los grupos políticos que hicieron posible el 1-O y la declaración de independencia, que al margen de los resultados que cada uno obtenga consideren seriamente la oportunidad que existe al Congreso, por primera vez, una representación oficial en nombre de la República Catalana”, dice la carta.

Las encuestas dejan de nuevo a Junts per Catalunya sin los escaños necesarios para tener un grupo propio. Los anticapitalistas recurren por primera vez a las elecciones generales y los sondeos apuntan a que podrían tener representación. Esquerra tuvo 15 escaños la pasada legislatura y la demoscopia parece mostrar que seguirán con la posibilidad de tener su propia bancada y disfrutar de las prerrogativas parlamentarias que esto implica.

ERC insiste en que la unidad de acción no requiere per se tener un grupo propio. La CUP fue más directa desde el primer minuto, en el debate, cuando la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, lanzó la propuesta. “No pensamos que la solución pase por tener más escaños independentistas en el Congreso”, respondió la anticapitalista Mireia Vehí. La candidata anticapitalista, de hecho, ha criticado en una entrevista a este diario la estrategia de Borràs. El anuncio de JxCAT es electoralista y la unidad no se busca en un plató. Llevamos dos años trabajando, a puerta cerrada, para recoserla y sin buscar medallas”, ha dicho Vehí