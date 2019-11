Agresión racista y machista en un autobús de Madrid: “No te pego porque eres mujer, vete a tu puto país”

A pleno día, en un autobús de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT), y sin que nadie mueva un dedo. Un joven comienza a discutir con una mujer, que pretende que se cambie de sitio. El único motivo: racismo y machismo. La pelea sube de todo y el hombre la amenaza: "No te pego porque eres mujer, vete a tu puto país". "Ya te faltaría que me toques", le replica la mujer. "Eso sí sería igualdad", se ríe el agresor, que prosigue, a gritos: "Sinvergüenza, a tu puto país". "Estoy en mi país", contesta la mujer. "No es tu país", sentencia al hombre, al tiempo que agrede a la mujer cuando esta se disponía a marcharse. Le propina un golpe por la espalda y una patada. Solo reacciona la acompañante del violento, que le pide: "Arturo, párate ahí, párate ya". Otro de sus amigos le jalea con un "fuera, fuera". Nadie ha denunciado esta agresión a la Policía.

La plataforma madrileña Es Racismo, dedicada a "la denuncia y visibilización del racismo" difundió este vídeo anónimo el 2 de noviembre. Según la plataforma, que asegura haber hablado con la joven que lo grabó, los hechos se produjeron el jueves 31 de octubre en un autobús de la línea 77, que cubre el trayecto entre Ciudad Lineal y la Colonia Fin de Semana, minutos antes de las 12.30.

La joven pone en el contexto que le falta a las imágenes: "Se sentaron [el agresor y sus dos acompañantes] en el asiento de enfrente y es ahí cuando el joven del vídeo le dice que se quite de ahí porque se quiere sentar él, a ella le quedaban unas dos paradas, por eso no quería sentarse en el lado de la ventana, ya que se bajaría pronto". Lo hizo, siempre según la testigo, en la parada Alcalá-Esfinge (3407).

"La señora iba con su esposo, que estaba sentado delante. Al ver esto, se levantó y le pidió a él que se calmara, que dejara de faltar el respeto a su mujer", señala la usuaria de la EMT. Sin embargo, "el chico empezó a dar golpes al autobús, hacía burlas a la señora e incluso, le tiraba besos". “Presenciando todo había dos menores, una niña que termino llorando”, añade.

Un portavoz de la EMT ha señalado a este diario que no tienen "ninguna constancia" de este suceso, ya que se trata de un vídeo grabado "por un particular y anónimo". La empresa ha revisado las imágenes grabadas en todos los autobuses de esa línea, tanto en todo ese día como en los anteriores y posteriores, y no han encontrado nada. Tampoco ningún conductor dio parte de ninguna agresión. En la Jefatura Superior de Policía de Madrid tampoco consta que se haya presentado ninguna denuncia de este tipo, pero van a investigar los hechos.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram