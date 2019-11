Trabajo concluye que no hay irregularidades en las ayudas de Economía a las empresas de Francesc Puig

La Inspección de Trabajo ha cerrado la investigación promovida a raiz de una denuncia del PP contra Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, sociedades participadas por el empresario Francesc Puig, hermano del presidente valenciano Ximo Puig, al no encontrar "irregularidades en la concesión de las subvenciones examinadas", recoge un oficio del Ministerio de Trabajo enviado a la Dirección General de Trabajo de la Generalitat a la que ha tenido acceso este diario.

La secretaria general del PP valenciano, Eva Ortiz, reveló ayer en las Cortes Valencianas la denuncia que su partido presentó el pasado mes de febrero ante el órgano laboral ante un posible fraude en ayudas a la contratación concedidas por la Consejería de Economía a estas dos empresas de Castellón.

El PP denunciaba las subvenciones recibidas por esas mercantiles a cuenta del programa de la Generalitat Avalem Joves para la contratación de jóvenes, que tenían como condición un aumento neto de plantilla y que, según la información que afirmaba el PP haber recabado, no se habría producido.

Según el oficio de la Inspección, el órgano laboral visitó la delegación del Servicio Valenciano de Empleo (Servef) en Castellón y tras examinar la documentación de los expedientes existentes en la delegación, constató que ambas empresas no habian incumplido los requisitos de la orden de ayudas ni las subvenciones obtenidas por Mas Mut y Produccions dels Ports "han ido destinadas a fines distintos de los previstos legalmente".

Una vez conocido el archivo de la labor inspectora, el PSPV-PSOE ha exigido la dimisión de la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, por dar "datos falseados" sobre las subvenciones de la Generalitat al hermano del presidente de la Generalitat, mientras el PP ha anunciado que pedirá una comisión de investigación sobre esas ayudas.

Así lo han señalado estos partidos al término de la Junta de síndics de Les Corts de este martes, en la que se ha rechazado, por los votos en contra de los partidos del Botànic, la petición del PP de que se convocara un pleno extraordinario este jueves para que Puig compareciera y explicara esas subvenciones.

Manolo Mata, portavoz socialista, ha acusado al PP de elegir la campaña electoral para "hablar mal" de Ximo Puig, quien "no ha tomado ninguna decisión vinculada a ninguna ayuda" y no tiene "ninguna relación con las empresas de su hermano", por lo que "no hay ni puede haber responsabilidad política".

Mata ha acusado de "pérdida absoluta de credibilidad" a Ortiz, porque la dirección general de Trabajo de la Comunidad Valenciana no ha levantado acta de infracción y la Inspección de Trabajo del Ministerio no ha visto irregularidades en esas subvenciones, y ha criticado su "ataque gratuito" a Puig.

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha afirmado que este es "el caso Eva Ortiz" y ha exigido su "inmediata dimisión", por dar datos "manipulados" y no rectificar, al tiempo que ha alertado de que no van a permitir que su "debilidad interna" y su "campaña se supervivencia personal" afecten a "la honorabilidad de personas que han luchado contra la corrupción".

Por su parte, Eva Ortiz ha indicado que no entiende "por qué se esconden si todo está bien" y que no acusa "a nadie", sino que habla de lo que no le "cuadra" y le parece "irregular", y ha cuestionado que se "injurie y calumnie" a quienes denuncian.

Ha señalado que el lunes ampliarán la denuncia ante el juzgado con las subvenciones de la Consejería de Economía a esas empresas y con el informe de la dirección general, y ha insistido en que no les consta el archivo por la Inspección de Trabajo pese a ser los denunciantes.