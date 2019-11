Una ácida comedia sobre un fallido golpe de Estado en Turquía, Palmera de Oro en la Mostra de Valencia

La comedia sarcástica The Announcement, del director turco Mahmut Fazil Coskun, se ha alzado con tres premios en la 34 edición de la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, entre ellos la Palmera de Oro, dotada con 25.000 euros.

La Palmera de Plata, premiada 10.000 euros ha sido para la cinta The Day I Lost my Shadow, de la directora siria Soudade Kaadan, mientras que la Palmera de Bronce, que cuenta con 5.000 euros, ha recaído en la producción francesa Sympathy for the Devil.

Además, la película turca ha conseguido alzarse con los premios a Mejor Guion, escrito por el propio director Mahmut Fazil Coskun junto a Ercan Kesa, y Mejor Fotografía, firmada por Krum Rodríguez. El festival regresó el año pasado con el objetivo de amplificar el nuevo cine hecho en los países de la cuenca del Mediterráneo.

En esa edición, el premio absoluto ha recaído en una comedia sarcástica sobre un intento fallido de golpe militar en Turquía, con un humor ácido en la estela de los trabajos de Aki Kaurismäki y los hermanos Coen. El jurado, presidido por la directora de fotografía francesa Marie Spencer, ha considerado que The Announcement merece la Palmera de Oro "por la visión y la habilidad de su director y por la perfecta ejecución de todos sus departamentos, así como para escoger un estilo cómico y absurdo para explicar una historia atrevida y oportuna".

The Day I Lost my Shadow, ganadora de la Palmera de Plata, es un relato con toques de realismo mágico ambientada en Siria en el año 2012 y ha sido reconocida "por su cinemática elegante y poética que pone el foco sobre la agonía de la gente en una parte del mundo donde las vidas humanas peligran a causa de una horrible guerra".

La Palmera de Bronce ha sido para la producción francesa Sympathy for the Devil, que supone el potente debut de Guillaume de Fontenay y cuenta una historia basada en hechos reales, que nos lleva a primera línea de fuego informativa de la guerra de los Balcanes. En 1992, en pleno conflicto, el periodista francés Paul Marchand cubre el sitio de Sarajevo y su actitud provocadora le enfrenta con militares, tropas de Naciones Unidas y hasta con sus propios compañeros.

Para el jurado es merecedora de esta Palmera de Bronce por "contar una historia sobre la interminable fealdad de la industria de la guerra y por su retrato de un carácter único, el cual representa el complejo dilema ético que afronta un corresponsal de guerra: ser solo un testigo o implicarse en el conflicto".

Además, el jurado ha concedido el premio Mejor dirección para la documentalista italiana Michela Occhipinti por Flesh Out; Mejor Interpretación Masculina para Ahmed Hafiene por Fatwa; Mejor Interpretación femenina para Emilie Pipponier por Alice y Mejor banda sonora para Marius Leftarache por A Shelter Among the Clouds.

Fatwa ha recibido también el premio A Punt. La radiotelevisión valenciana ha elegido el filme por su capacidad para retratar las diferentes sensibilidades islámicas que conviven en Túnez después de la primavera árabe y los cambios sociales que se derivan.