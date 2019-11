Sant Cugat, el gran divorcio del independentismo adinerado

Débora R., 45 años, tuvo que irse de Sant Cugat, la población donde vivió su infancia. Las cuentas no le daban pese a trabajar en una gran empresa: “Por el precio que me compraba un piso viejo allí podía meterme en la hipoteca de uno con piscina y áreas comunitarias en Terrassa”. Su caso no es el único.

La Generalitat de Cataluña tiene una estadística de precios basada en las fianzas que se depositan por los alquileres. El precio medio en Sant Cugat, el año pasado, fue de 1.150 euros mensuales. Solo la superan otros dos municipios y el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi.

La vida de ciudad jardín casi de diseño no es barata. 3,86 euros era lo que costaba ayer tarde cruzar el túnel, el de Vallvidrera, que conecta la capital catalana con Sant Cugat en siete minutos. Gracias a ese paso, abierto en 1991, el pequeño pueblo se convirtiera en una deseada ciudad dormitorio. Un boom difícil de gestionar.

El acceso a la vivienda fue uno de los grandes temas de la pasada campaña electoral. Con poco más de 100 días de gobierno es difícil mostrar soluciones en ese ámbito. Pero la queja sigue. “Somos una ciudad que tiene más niños y adolescentes que la media de Cataluña, pero hay una gran mordida en la pirámide de población cuando llega la edad de emanciparse. La vivienda es el tema”, asegura Emili Marlés, sacerdote de la parroquia de Sant Pere d’Octavià. Càritas Sant Cugat atendió a 1662 personas el año pasado, con perfiles muy variados, desde inmigrantes, especialmente venezolanos y hondureños, hasta “familias que ya no pueden llegar a fin de mes”, explica el sacerdote. “Tenemos más de 200 voluntarios. Sant Cugat es un lugar muy solidario”, apostilla.

Las fuerzas vivas de Sant Cugat creen que es muy prematuro hacer valoraciones sobre el cambio de gestión. “Hay una inercia muy marcada por el modelo anterior y eso hace que cualquier cambio, si lo hay, tarde en notarse”, asegura el presidente de Sant Cugat Empresarial, Joan Franquesa. Con todo, el empresario ve con buenos ojos “cambios formales”, como la creación de una tenencia de alcaldía dedicada solo a la promoción económica. También carga contra la subida del IBI, que cree que tendrá “consecuencias catastróficas”.