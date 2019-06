Esquerra, PSC y la CUP pactan en Sant Cugat para poner fin a la hegemonía convergente

La actual alcaldesa de Sant Cugat del Vallès, Carmela Fortuny (Junts per Catalunya).

Fin de la hegemonía convergente en Sant Cugat del Vallès. Esquerra, el PSC y la CUP han llegado este viernes a un acuerdo in extremis para investir a la republicana Mireia Ingla como alcaldesa. Por primera vez en 32 años, un neoconvergente no será alcalde en la población más rica de Cataluña. Carmela Fortuny (Junts per Catalunya) pasará a la oposición pese a haber sido la lista más votada en las pasadas elecciones municipales.

Fortuny intentó hasta el último minuto llegar a un acuerdo con ERC que, sin embargo, no fructificó y esta tarde los republicanos han anunciado la decisión de aceptar la gran coalición de izquierdas. Para Junts per Catalunya mantener el gobierno en Sant Cugat era muy importante no solo por su valor simbólico, sino porque se trata de uno de los municipios más ricos e influyentes de Cataluña. Los ingresos medios allí son de 19.151 euros anuales.

ERC, PSC y la CUP suman 13 regidores. La decisión de Esquerra de optar por las formaciones de izquierdas ante Junts per Catalunya vulnera la directiva de pactos de los republicanos, que buscaban marginar a los socialistas por su apoyo a la aplicación del artículo 155. Incluso las conversaciones entre estos partidos se hicieron este viernes en medio de una protesta convocada por la Assemblea Nacional Catalana para hacer presión por un pacto independentista.

Desde 1987, Sant Cugat ha sido gobernada por convergentes. Antes, por dos mandatos, lo hizo el Partit dels Socialistes de Catalunya. Este Ayuntamiento también ha sido la escuela de una generación que ahora está al mando de la política catalana: la directora del Puerto de Barcelona Mercè Conesa, el consejero de Territorio Damià Calvet o el de Políticas Digitales Jordi Puigneró.