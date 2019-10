El órgano gestor de TV3 será elegido por dos tercios del Parlament

Después de tres legislaturas de eternos debates sobre la gobernanza del Consejo de la Corporación de Medios Audiovisuales (CCMA) -la dirección de TV3 y Cat Radio- todos los grupos políticos del Parlament han aprobado esta mañana, por unanimidad, que la elección de los consejeros que la dirigen sea por una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara y no por mayoría simple, como introdujo la modificación de 2012, con Artur Mas como presidente de la Genertalitat. El Parlament se ciñe ahora exclusivamente a la gobernanza y deja para más adelante el debate sobre el modelo de los medios públicos de radio y televisión catalanes y de su financiación.

Una aprobación legislativa que hace posible que el Parlament aborde la nueva designación de los consejeros de la CCMA y del Consejo Audiovisual de Catalunya (CAC) -el órgano de control de TV3 y Cat Radio- cuyos miembros tienen, en su gran mayoría, el mandato caducado. La modificación de la ley de 2012 supone varios cambios: los miembros del consejo de la CCMA pasan de seis a siete, los del CAC de seis a cinco; en ambos casos el Parlament los elegirá por dos tercios de la cámara, deberá existir paridad de sexos entre los consejeros de los dos órganos, sus miembros serán escogidos por su prestigio profesional en el sector audiovisual, se realizará un concurso público para la elección del director de TV3 y los candidatos estarán obligados a presentar un proyecto. Estas reivindicaciones, especialmente la mayoría cualificada y la paridad, han sido largamente exigidas por los representantes sindicales de TV3 y Cat Radio, que han protestado reiteradamente por lo que denominaban el reparto de cuotas de partidos.

La reforma no contenta a varios de los partidos políticos del Parlament pero todos la han asumido como un acuerdo de mínimos. Una modificación que ya estaba muy avanzada en la legislatura anterior y que se quedó aparcada por el abrupto término de la misma. En el debate, los socios de gobierno se han manifestado satisfechos del consenso alcanzado, aunque resten muchos aspectos a tratar: “el cambio de modelo de televisión y radio pública no se puede hacer con prisas, por eso es mejor solucionar ahora solo la gobernanza”, ha expresado Eduard Pujol, de Junts per Catalunya. Adriana Delgado ( ERC) se ha encargado de defender el prestigio de los medios públicos “son los mejor valorados” ante las críticas que han surgido sobre la falta de pluralidad y el dirigismo político desde los grupos de la oposición.

“Es intolerable el grado de intervención gubernamental que han soportado los profesionales. La modificación debería garantizar la pluralidad de los medios públicos y asegurar la meritocracia”, ha afirmado David Mejía, de Ciudadanos, un grupo que sigue pidiendo la supresión del CAC “que solo sirve para blanquear los excesos de la dirección de la CCMA. "¿Cómo es posible que en estos años el CAC no haya sancionado nunca a TV3 cuando tiene el record de falta de pluralismo?”, ha denunciado. Mejía ha definido a TV3 como una “maquina de agitación independentista”. Con un discurso menos beligerante en la forma, se ha referido también el socialista David Pérez a la falta de pluralismo de los medios, debida, en buena parte, al sistema de elección del consejo de la CCMA: “Cada día que pasa el número de personas que ven TV3 y escuchan Cat Radio es menor. Se ha pasado de un 57% a un 7% entre los espectadores que no se definen como independentistas. Eso es preocupante, y pasa por el sesgo independentista y la falta de pluralismo”.

El socialista ha añadido que ahora “lo importante es el acuerdo definitivo para poner a nuevos miembros de la CCMA”. Pérez cree, además, que es urgente abordar la financiación: “Hace falta un contrato programa que defina el marco presupuestario cada dos años para dar estabilidad económica y financiera a la CCMA y sus trabajadores. Y evitar que tengan que pedir dinero al Gobierno con lo que eso supone de injerencia”.

Para los comunes y la CUP la reforma en la gobernanza se ha quedado a medio camino ya que no se ha introducido la “cogestión” de los medios entre la dirección y los trabajadores y porque tampoco se ha garantizado la paridad al declinar una copresidencia de dos profesionales en la CCMA un hombre y una mujer.