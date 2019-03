PP y PSC denuncian falta de pluralismo político en ‘Tot es mou’ de TV3

Tot es mou es un programa de entretenimiento en la sobremesa de TV3 en el que el peso de la actualidad política y las tertulias de opinión es importante. Y es uno de los programas que se ha analizado en el informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) del último cuatrimestre del año pasado. Daniel Sirera (PP) y Carme Figueras (PSC) denuncian en sendos votos particulares la falta de pluralismo entre los políticos y representantes de entidades entrevistados en ese periodo en Tot es mou: frente a 13 entrevistas de políticos de ERC y otros 13 del PDeCAT, se entrevistaron a un socialista, dos de Ciutadans y ninguno del PP.

El voto particular de Cirera recoge un extracto de los entrevistados en Tot es mou que ha realizado en base a los cuadros del extenso informe del CAC —más de 300 páginas— que analiza la pluralidad política de los medios públicos, TV3 y Catalunya Ràdio. El magacín se incluyó en el chequeo a instancias de la oposición que opinaba que pese a ser, en principio, un programa de entretenimiento dedicaba una parte importante a todo lo relacionado con el procés.

El informe del CAC pormenoriza en uno de los cuadros que en el último cuatrimestre del año pasado en los 75 programas que se emitieron de ese espacio -uno de ellos un especial por el aniversario del 1-O- se realizaron 69 entrevistas y enumera, uno por uno, los entrevistados. De ese recuento, Sirera concluye que los actores políticos, entidades y personas con ideología independentista fueron una inmensa mayoría: además de 26 políticos entre ERC y PDeCAT y JuntsxCat, se hicieron 10 entrevistas a familiares de los políticos presos, nueve de representantes de Podemos y la órbita de los Comuns, seis a representantes de la CUP, otras tres a miembros del gobierno de la Generalitat, cinco a miembros de la ANC, tres de Bildu, dos de Ciudadanos, uno de Òmnium, uno del PNV, un representante de Arran, otro de Primàries x la República y uno del PSC.

En 75 programas y casi 70 entrevistas, el Tot es mou no entrevistó a nadie del Partido Popular, hace notar Sirera en su voto particular que reprocha al CAC que a la vista del desequilibrio de los entrevistados no haga ninguna observación a la dirección de TV3: "Visto el informe, debería recordar a la dirección de TV3 que el programa Tot es mou no puede ser ajeno al cumplimiento del pluralismo". Insiste Sirera en su voto particular en otro punto: que una persona como Pilar Rahola "con un planteamiento político muy determinado" tenga una sección fija de opinión diaria - "Hola Rahola"- en ese programa "sin que no se dé voz a nadie que contradiga sus opiniones lo que es una muestra clara de falta de pluralismo que el CAC debería poner de manifiesto".

La creciente presencia de la comentarista en TV3 - además del FAQ'S y Tot es mou, aparece en otros espacios como recientemente lo hizo en el religioso Signes dels Temps- ha sido y es objeto de crítica en sesiones de control de la CCMA en el Parlament. En la última de ellas fue el diputado de ERC Ruben Wagensberg quien ironizó que las franjas diurnas del canal Super 3 y las nocturnas del 33 debían ser las únicas zonas horarias donde no salía Rahola.

El CAC concluye en el informe de evaluación global del último cuatrimestre de 2018 que los informativos de Catalunya Ràdio y TV3 fueron los que recogieron más diversidad de voces políticas y destaca que fue el PP el que partido que tuvo una proporción de tiempo más alta en los informativos diarios relativas, especialmente, a una eventual nueva aplicación del 155 de la Constitución y a casos de presunta corrupción.