ERC se queja de que Pilar Rahola aparece demasiado en TV3

La oposición en el Parlament catalán, especialmente PSC y C’S, consideran que desde el inicio del juicio por la causa del procés en el Tribunal Supremo la parrilla de programas de la televisión pública tiene una sobredosis de contenidos que giran en torno a esa cuestión. Critican, también, que se hayan alterado algunos espacios, como la serie de la tarde Com si fos ahir, y que el juicio ha acabado monopolizado los espacios de opinión. Por su parte, el diputado de REC, Ruben Wagensberg, ha afirmado que "la idea de fusionar el Canal 33 y el Super3 no sirvió para reforzar ninguna de las franjas diarias. Ni la diurna, con el Super 3 ni la nocturna, con el 33; que deben de ser las dos únicas franjas horarias donde no sale Pilar Rahola".

El director de TV3 Vicent Sanchis admitió, en la comisión de control en el Parlament de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que el “sacrificio” de algunos programas solo se hará en la primera fase del juicio y contrapuso que la audiencia de los tres primeros días de la vista se había duplicado, especialmente en el TN de la noche con un 31% de cuota de pantalla.

La cobertura de la televisión pública del juicio del procés ya había sido tema de debate en anteriores comisiones. En la última se explicó que el canal 3/24 haría una cobertura continua y que TV3 lo haría de forma intermitente –en función de los acontecimientos- y especialmente en los espacios informativos. Un planning que no es el que se ha llevado a cabo finalmente. “Es innegable el interés informativo del juicio pero entendemos que para dar satisfacción a la clientela de TV3 que quiere ver el juicio de forma continua lo pueden hacer en el 3/24. ¿Hace falta que los dos canales hagan lo mismo? Creemos que no es acertado tocar la parrilla demasiado porque eso puede tener consecuencias económicas, por ejemplo, en la publicidad. Y también que haya un público que no esté conforme”, ha apuntado el diputado socialista David Pérez.

Para el diputado de Ciudadanos, Ignacio Martín Blanco, la cobertura del juicio es una “matraca” y se mostró muy crítico también en la forma: “la televisión tiene que ser imparcial y están asumiendo las tesis de la defensas. TV3 está defendiendo directamente a los acusados”. Sanchis no entró en cómo se informa pero sí replicó a la concentración del tema en la parrilla: “son momentos de intensidad informativa que están captando más audiencia” y ha precisado que “más adelante” el juicio se quedará solo en el canal 3/24.

Entrevista de Carlos Alsina a Quim Torra La forma y sobre todo cómo reflejó TV3 la entrevista que realizó el periodista Carlos Alsina, de Onda Cero, al president de la Generalitat, Quim Torra, también fue objeto de discusión en la comisión del Parlament. Ignacio Martín Blanco, desde las filas de Ciudadanos, recriminó a Sanchis la forma de reflejar la serie de preguntas que realizó Alsina a Torra a propósito de su condición de independentista frente a los acusados que están siendo juzgados. El periodista, fiel a su estilo, insistió a Torra sobre sus relaciones con Junqueras, sobre la cuestión de si Cataluña es una nación o no y sobre su relación con Puigdemont. "Fue una entrevista incómoda en la que Alsina dejó en evidencia a Torra y TV3 no lo reflejó en ningún momento", afirmó Martín. Vicent Sanchis dijo que eso era la "edición" que hicieron de la entrevista "si quiere otro día se lo explico con más detalle", apostilló el director de TV3.

La caída de la publicidad de TV3 el año pasado fue de un 4,2% lo que en cifras absolutas le llevó a ingresar 2.385.000 euros menos que el año anterior. En Catalunya Ràdio, el descenso fue mayor: del 11%. Las cifras las facilitó la presidenta de la CCMA en funciones, Núria Llorach, a preguntas de los partidos en la comisión. “En el caso de la radio el problema principal es que los anunciantes de empresas españolas optan por ponerla en la emisora que tiene más audiencia, que es RAC1, y no les podemos convencer de que nosotros somos un servicio público”. Lo grave, en opinión del PSC, no es una caída puntual sino que es una tendencia que ya empezó hace años y que desde 2009 se hayan perdido 50 millones de euros de ingresos publicitarios. Las cuentas que esgrimía el republicano Gerard Gómez del Moral eran igualmente comprometidas: “los estudios apuntan que en los últimos 8 años los ingresos de publicidad en las televisiones del resto de España han caído un 6,3% y un 54% en Cataluña. Y eso pasa en una coyuntura de buenas audiencias”.