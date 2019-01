El ‘procés’ alimenta el liderazgo de TV3 en Cataluña

TV-3 ha apostado por llenar su parrilla con programación política y la jugada ha salido redonda tras meses de mucha tensión en Cataluña por el proceso independentista. La audiencia de la cadena pública de la Generalitat se disparó en 2018, del 11,8% al 14% de cuota de pantalla. Por detrás estuvieron Tele5 y Antena 3, con un 9,8% de share. TV3 es la televisión más vista en Cataluña desde 2009 pese a las críticas que recibe de los partidos no independentistas, cuyos votantes la han abandonado progresivamente según las encuestas oficiales del propio Gobierno catalán.

TV3 alcanzó en septiembre de 2017 un 13% de share, frente al 10% de los meses anteriores, según datos de Kantar Media, la empresa de medición audiencias de referencia en España. Desde entonces solo ha caído en un mes por debajo del 13%. Su récord fue el 17,5% de octubre de 2017, casi doblando a su inmediato seguidor. Los datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat sobre la preferencia de los catalanes a la hora de informarse confirman un crecimiento de TV3 a partir del votante independentista. El CEO estima que el total de partidarios de la independencia que se informan habitualmente con TV3 pasó del 70,4% a principios de 2017 al 81,3% en el último barómetro de 2018. El porcentaje entre los contrarios a la independencia solo aumentó del 16,3% al 17,1% en el mismo periodo, y el de los indecisos, del 32,9% al 37%.

Un 40,6% de los encuestados por el CEO en último barómetro de 2016 preferían TV3 para informarse; la cifra subió al 47% en 2017 y al 48,9% a finales de 2018. Desde 2012, año en el que empieza el procés con la primera Diada masiva, el seguimiento de los informativos de TV3 por parte de los potenciales votantes de ERC, CiU -ahora Junts per Catalunya- y CUP ha aumentado un 9%, según datos del CEO. En cambio, el seguimiento de los informativos de TV3 entre los partidarios de Ciudadanos, PSC, Comunes y PP ha caído de media un 32%. El descenso más notable lo protagonizan PSC y Comunes: un 24% de los simpatizantes socialistas preferían los informativos de TV3 en 2012, pero el porcentaje bajó en 2018 al 15,5%, según el último barómetro del CEO. Los votantes de ICV preferían en un 50% informarse con TV3 en 2012, mientras que un 27,7% de los partidarios de Catalunya Sí que Es Pot así lo hacían el año pasado. Estas tendencias han ido en paralelo al aumento de las críticas por parte de los partidos no independentistas, que ven en la cadena pública una fuente de propaganda secesionista.

Jordi Català, director de análisis y explotación de audiencias de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), asegura que una media de 5 millones de personas -el 67% de la población catalana- sintonizaron mensualmente TV3 en 2018. Esta estadística demuestra, según la CCMA, que la audiencia de la cadena no depende de posicionamientos políticos. El crecimiento ha sido en todos los programas y más allá de los momentos de mayor tensión política, dice Català, aunque confirma el mayor peso que progresivamente asumen la actualidad informativa: "Es una tendencia en todas las televisiones, apostar más por formatos que no ofrece la competencia de plataformas como Netflix. También es normal que si hay interés por unos hechos informativos, los reportajes de Sense Ficció o una entrevista con Carles Puigdemont sean de lo más visto", afirma Català.

Cuota de pantalla Infografía EL PAÍS

TV3 situó 33 de sus programas entre los 40 momentos televisivos más vistos de 2017 en Cataluña, según datos de la CCMA: un 63% de estos 33 programas eran de contenido político. El Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) ofrece datos diferentes que elevan el porcentaje al 76%. En 2018, la política fue la protagonista en el 51% de los 23 programas de TV3 en el ranking de seguidos.

Reinald Besalú, profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), corrobora la explicación de Català: “El crecimiento de TV3 se debe a espectadores que habían desconectado de la cadena y que se reengancharon con la actualidad política. El contenido político sigue siendo importante, pero el resto de programación también, porque aquellas personas que volvieron por la política, se han sumado al resto de programas”. “Parece claro que TV3 se va cerrando cada vez más con los partidarios de la independencia”, observa en cambio Àngels Pont, directora de la empresa de estudios de opinión GESOP, a partir de los datos del CEO. Un monográfico del CEO de 2012 sobre la cuestión independentista ya aseguraba que “informarse a través de TV3 está relacionado con probabilidades más altas de apoyo a la independencia”. “Los medios de comunicación operan y fomentan un marco cultural de referencia que contribuye a generar unas ideas concretas. Informarse a través de TV3 reforzará la probabilidad de tener identidades más catalanas”, destacaba el estudio del CEO.

Política a todas horas La información política está presente en casi todas las franjas horarias de la televisión pública catalana. A las ocho de la mañana empieza el programa de actualidad Els Matins; tras este llegan los Telenotícies edición comarcas y, después, el general para toda Cataluña. Por la tarde se suceden el magazin de actualidad Tot es mou, otro magazín, Està Passant, y de nuevo el Telenotícies. Los martes, tras este informativo, se emiten los reportajes del Sense Ficció —esta semana está dedicado a presos políticos en el mundo—, y el jueves, la sátira política de Polònia. La noche de los sábados está protagonizada por Preguntes Freqüents y la del domingo, por los documentales de 30 Minuts. Para terminar la jornada, cada madrugada se remite por TV3 el programa de información y debate político Més 3/24 que horas antes se ha emitido en el canal de información continua de la cadena.

Besalú considera que la nueva audiencia independentista tiene un peso significativo, aunque no se atreve a determinar que sea la principal razón del éxito de TV3. “El ciudadano que es independentista no tiene otra alternativa, no hay otras cadenas que tengan voces con opiniones favorables a su posicionamiento”, opina Besalú. TV3 también se ha beneficiado de la caída de otro canal en catalán, 8TV. La televisión privada propiedad del grupo Godó había mantenido una cuota de audiencia desde 2009 que oscilaba entre el 3,2% y el 3,6%. Entre 2017 y 2018 ha ido prescindiendo de programación propia y el share de 8TV ha caído al 1,5%. Català explica que se ha producido un trasvase de espectadores, sobre todo con la desaparición del programa de actualidad que dirigía Josep Cuní, aunque ha sido una cifra pequeña en el cómputo global.

Al margen de los porcentajes de audiencia, la televisión pierde espectadores a favor de internet de forma progresiva. Besalú calcula que un punto porcentual de share en 2012 en Cataluña equivalía a 12.200 espectadores, mientras que en 2018 su valor era de 10.600 espectadores, un 13% menos. A partir de datos del CEO, Pont estima que en los últimos diez años, medio millón de catalanes han dejado de tener la televisión como principal fuente para informarse, sobre todo entre las personas de 18 a 34 años. Besalú destaca que el envejecimiento de la audiencia es generalizado, aunque se detecta de forma especial en televisiones públicas como TVE y TV3.