El ‘procés’, tema estrella del nuevo espacio de Pilar Rahola en TV3

Pilar Rahola ha sumado a su espacio fijo en el programa Preguntes freqüents de TV3 en el prime time de la noche de los sábados otro nuevo, Hola Rahola, en el magazine de las tardas Tot es mou que ha arrancado esta semana. En este caso, se trata del último tramo del programa que fue presentado por la cadena como un espacio en el que la periodista haría su particular análisis sobre los temas del día y contestaría a las preguntas de los espectadores. Rahola se ha convertido en una de las colaboradoras estrella de TV3, cadena a la que se vinculó después de seis años con Josep Cuní en 8 al dia en la cadena 8tv.

Preguntada la cadena pública sobre cuáles fueron los criterios para la elección de Rahola para ese espacio y no otra persona, TV3 contestó que la elección dependía de “los temas que se quieren tratar y también por la proyección que tienen los colaboradores con el objetivo de tener una buena respuesta de la audiencia”. Ante la evidencia del doblete de la periodista en la televisión pública, la cadena argumentó a este periódico que la intervención de Rahola en Tot es mou era para tratar “un abanico de temas más amplio que el que se aborda en Preguntes freqüents, de manera que no se repetirían contenidos y que cada programa trataría cuestiones diferentes”.

La realidad de los primeros cuatro días de ese espacio de la colaboradora evidencia que, de nuevo, es el procés y la coyuntura política catalana sobre la indefinición de quien será el candidato a la presidencia de la Generalitat el tema central de sus reflexiones y análisis. Lo fue, por completo, el primer día de la emisión de Hola Rahola en el que no hubo ninguna pregunta de espectadores y en el disertó sobre las reuniones que se estaban produciendo en Bruselas entre los partidos independentistas con el ex presidente Carles Puigdemont. Lo volvió a ser el martes que arrancó con una comparecencia de Puigdemont desde Bruselas. En ese programa solo se dio paso a un espectador que le preguntaba a Rahola por qué sostiene que el ex presidente debería permanecer fuera de España. En el programa del miércoles tras una introducción de otro tema que se había planteado sobre el poliamor, Rahola volvió a las negociaciones de los partidos independentistas a los que riñó por su inconcreción en el debate sobre el candidato a la presidencia. Tema que enlazó con una crítica a la comparecencia de Mariano Rajoy y la propuesta del PP de endurecer las penas de prisión para según qué supuestos. Sí que hubo una pregunta de un espectador a propósito de la retirada de las azafatas del mundial de motociclismo. En la emisión del jueves, Hola Rahola arrancó con el debate sobre la polémica del cuadro El origen del mundo de Gustave Cobert en Facebook para pasar a la cuestión política a propósito de dos temas: la casa que ocupará Carles Puigdmont en Waterloo —defendió que debía tener una residencia digna— y el debate sobre sus preferencias sobre el candidato a reemplazar a Puigdemont, si Elsa Artadi o Jordi Sánchez. Rahola se manifestó a favor de este último. No hubo intervenciones de espectadores.