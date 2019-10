El domingo, para compensar, acudí a la auténtica revolución de las sonrisas, la algodonosa manifestación de la ternura: la llegada de cientos de ovejas al centro de Madrid con motivo de la Fiesta de la Trashumancia. Era imposible encontrar ahí hogueras callejeras o cargas policiales. Todo era blandito y las ovejas decían “beeeeeee”: qué alivio. Son muy riquinas las ovejitas. Dicen que la gente del campo ve a sus animales como herramientas o compañeros de curro; en la ciudad los vemos más como peluches, porque pensamos que el campo es un lugar idílico y tranquilo y no el escenario del trabajo duro, la soledad y las contrariedades, el nacimiento y la muerte, el ciclo de la vida. Así que muchas familias se concentraron para dar la bienvenida a las simpáticas ovejas, que estaban flipando al ver tanta gente y tanto asfalto. ¿Dónde está el fast food ovino, las franquicias de deliciosa hierba?

Las precedían los trajes y los bailes regionales, que cuando yo era chaval nos parecían cosa rancia (el franquismo los había enseñado mucho en sus festividades) porque queríamos ser modernos anglosajones, y que ahora mucha gente vuelve apreciar, por aquello de volver a las tradiciones comunitarias que se echan en falta en el cruel capitalismo individualista (de esto habla el poeta Fruela Fernández en el reciente Una tradición rebelde, que publica La Vorágine). Ahí estaba el campo entrando a saco en la ciudad y los niños (y muchos adultos) descubriendo que los animales existen más allá de los dibujos de las guarderías y las bandejas plastificadas de los supermercados.

A las ovejas, que son como un río de lana, como un fluido muy viscoso de materia animal, les costaba tirar para adelante, ante la desesperación de los pastores: se daban la vuelta. No se sabe si era porque no querían violar Madrid Central (o como se llame ahora) con sus emisiones contaminantes, por el fusilamiento a fotos al que le sometían miles de vecinos o porque no les apetecía ir hasta Cibeles a saludar al alcalde. Al final llegaron, y el alcalde las recibió. Pero al alcalde se la volvieron a dar con queso, como ocurre todos los años: los pastores le pagaron 50 maravedís por cada millar de ovejas que cruzó el centro de la capital y, como todo el mundo sabe, los maravedís son una moneda que ya no vale nada. Esperemos que el año que viene cuiden más las arcas municipales y pidan unos eurillos.

