Material sensible

No podía esperar más. Leticia Dolera estaba deseando que acabara la proyección para poder recabar las impresiones de los asistentes al estreno en Madrid de Vida perfecta, la serie que coescribe, codirige y coprotagoniza. En dos salas de los cines Ideal se proyectaban simultáneamente los tres primeros capítulos. Hora y media en la que los nervios fueron desapareciendo al ver las reacciones de quienes estaban en sus butacas el jueves por la noche. “Sentir que la serie llega al corazón de alguien es un regalo”.

Mandangas emocionales. “Esta serie va sobre hacerse preguntas sobre qué es madurar, qué es equivocarse, qué es sentirse perdida en la vida. A veces la vida te pone del revés, como a éstas tres”. Las tres son María (a la que interpreta la propia Leticia Dolera), Esther (a la que encarna Aixa Villagrán) y Cristina (Aina Clotet iba a encarnar el personaje que interpreta Celia Freijeiro). “Ellas son mis compañeras, mis cómplices, mis amigas. Hemos pasado momentos muy difíciles y muy complejos. En esos momentos Aixa y Celia han venido a mi casa a traerme pizza, hemos compartido gintonics… La serie no sería lo mismo sin ellas, pero mi vida tampoco sería lo mismo sin ellas”. El guión de Vida perfecta, que originalmente se iba a llamar Déjate llevar, tiene a Manuel Burque como coautor. “Nuestras conversaciones son sin filtros, a corazón desnudo. Nos metemos en mandangas emocionales. No hemos encontrado respuestas a nuestras preguntas, pero ha sido muy catártico compartirlas”.

ampliar foto La actriz Aixa Villagrán entre las directoras Ginesta Guindal y Elena Martín. C. PINA

Tres directoras. La serie tiene dos directoras más: Elena Martín y Ginesta Guindal. De los ocho capítulos, los dos primeros y los dos últimos los ha dirigido Dolera, el cuarto y el quinto Martín y el tercero y el sexto Guindal. “Nos dio mucha libertad”, coinciden. “Teníamos un diálogo constante porque Leticia estaba siempre en rodaje al ser protagonista como actriz, pero nos dejaba dirigir de verdad”. A Elena Martín la descubrió tras ver Júlia Ist, su aplaudidísima ópera prima. “Me enteré de que le gustó porque subió el cartel y la recomendó en su Instagram. Al cabo de un año me llamó para este proyecto”. A Ginesta Guindal la encontró por la directora de arte de la serie, Laia Ateca. “Había trabajado conmigo en cosas de publicidad y cuando Leticia le dijo que buscaba a una realizadora para la serie le habló de mí. Quedamos, hablamos y conectamos mucho. Tuve la suerte de que confiara en mí y me diese la oportunidad”.

ampliar foto El actor Enric Auquer es uno de los favoritos para el próximo Goya al mejor actor revelación. C. PINA

Un globo. Tiene fans por sus trabajos en películas como María (y los demás), de Nely Reguera, pero ahora se van a sumar quienes la descubran en Vida perfecta. Aixa Villagrán quería ser actriz desde bien cría. “Veía películas que grababa en VHS, como ¿Qué fue de Baby Jane? Cuando me gustaba mucho una escena rebobinaba y repetía los diálogos”. Nacida en Sevilla, se trasladó a Madrid a los 20 años para estudiar interpretación. Tras formarse con maestros como Juan Carlos Corazza llegaron las primeras obras de teatro, series y películas. La separata de Vida perfecta le llegó a través de Arantza Vélez, la directora de cásting. “Al leerla, el personaje me interpelaba. Tenía preocupaciones que tengo yo, pero que también tienen mis amigos y mis amigas. La serie habla de temas que a todos nos preocupan, como el éxito, el fracaso, la maternidad o la familia”. Tras la acogida que ha tenido no puede estar más feliz. “Estoy en un globo”.

Potro salvaje. En el reparto también sobresale Enric Auquer, favoritísimo para el Goya al mejor actor revelación por su trabajo en ‘Quien a hierro mata’, de Paco Plaza. “Estaba en el María Guerrero haciendo In memoriam con Lluís Pasqual. Vino Arantxa Vélez, le gustó mucho mi trabajo y me dijo que tenía una prueba para mí. La hicimos, a Paco le gustó y me tiré a la piscina”. Llegaba su primer gran proyecto en cine. “Paco me decía que era un potro salvaje. Me dio mucha libertad para hacer lo que quisiera”. Así compuso un narco que nada tiene que ver con el chico con diversidad funcional de Vida perfecta. Dos personajes realmente complicados en un mismo año. “Las emociones están a flor de piel todo el rato. Desde ahí se hacen virguerías”. Leticia solo tiene halagos para el actor. “Su personaje es muy difícil, podía ser un bombón envenenado. Ha puesto su corazón con generosidad. Su sensibilidad sale, su verdad llega”.

Primera década. Leticia Dolera no deja de agradecer el trabajo de todo el reparto. “Han hecho crecer los personajes que Manuel Burque y yo escribimos en casa. Los han dotado de humanidad, de capas, de complejidad, de contradicción”. También está muy agradecida a todo el equipo técnico, artístico y a su productor, Oriol Maymó. “Él confió en mí para mi primer corto, cuando era una actriz que quería dirigir. Me dejó su casa para rodar. Nunca lo olvidaré”. De Lo siento, te quiero a Vida perfecta han pasado diez años. “Se come los marrones. Todo lo sufre, todo lo filtra. Me hace mejor directora y mejor persona”.

Tristeza en Barcelona. Tras pasar por Cannes Series y el Festival de San Sebastián, el último preestreno era en Madrid. Dos días antes, Barcelona acogía el penúltimo. “Fue agridulce. Era el día después de la sentencia del procés y estábamos consternados y tristes”. La actriz, guionista y directora nació en Barcelona, donde se rodó la serie. “La sentencia nos aleja de la solución a este conflicto, que pasa por el diálogo. Para que haya un diálogo el otro te tiene que escuchar. Algunos partidos políticos parece que quieren calentar el ambiente, tensar más la situación. Estamos en trincheras. La gente de la cultura donde nos queremos atrincherar es en la cultura, una cultura diversa y plural, en una sociedad donde sepamos convivir y respetar a quien piensa diferente”.

