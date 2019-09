De estreno en estreno

Tras el parón vacacional, se acumulan las citas. Nada como dejarse de ver para echarse de menos. En los estrenos en Madrid siempre están las mismas caras. Unas aparecen con más frecuencia, otras con menos. Las que más se repiten son las de protagonistas en la sombra, imprescindibles para que todo se desarrolle. En la semana de la rentrée ha habido oportunidades de sobra para preguntar por el verano, ponerse al día y descubrir nuevas propuestas.

ampliar foto Juan José Campanella tras el primer pase de la obra de teatro 'Parque Lezama'. C. PINA

Ataque de nervios. “Los estrenos me ponen cada vez más nervioso”, compartía Juan José Campanella la noche del estreno de ‘Parque Lezama’. Lo admitía antes de comenzar la función. Los nervios no desaparecen aunque la obra esté tan rodada ya que más de 300.000 espectadores la han visto en Buenos Aires con los mismos protagonistas. ¿Cómo se manifiestan esos nervios? ¿Insomnio la noche anterior, angustia incontrolable, ansiedad disparada? “En mi caso es como la sensación de tomar mucho café. Hoy lo tengo prohibido. Sólo he tomado en el desayuno”. El dueño de un Oscar por ‘El secreto de sus ojos’ no se queda tranquilo hasta que llegan los aplausos.

Entre bambalinas. El director argentino estaba obsesionado con adaptar y dirigir el texto de Herb Gardner desde que lo descubrió en Broadway en 1985. “Es la obra que me identifica y me representa. La primera vez que la vi tenía 25 años y fue el descubrimiento de un tono que traté de aplicar en todas mis películas”. Juan José Campanella pasa largas temporadas en Madrid. “Vengo siempre para hacer la postproducción de mis películas”. Cuando vino a principios de año para la última, ‘El cuento de las comadrejas’, aprovechó para escaparse al teatro. “Ví ‘Dos más dos’ y ‘Moby Dick, entre otras. En Madrid siempre hay cosas interesantes para ver’”. Se siente más cómodo entre bambalinas que en los grandes eventos con alfombra roja. “Esto es mi vida, lo otro es circunstancial”. Tiene el Oscar en su estudio. “Lo tengo en una estantería al lado de un muñeco que me hizo mi hijo”. Aún no está trabajando en una nueva película.

Actriz y espectadora. No se quiso perder el estreno en el Teatro Fígaro una de las protagonistas de su última película: Clara Lago. La chica Campanella ya había visto la obra en Buenos Aires. “Tuve la suerte de verla allí cuando fui a rodar y me gustó mucho”. Trabajar con el director de ‘El hijo de la novia’ era un sueño para ella. “Fue una experiencia increíble, aprendí muchísimo”. Estudió intensamente el acento porteño. “Colar como argentina era un reto. Cuando me escriben argentinos por Instagram y me felicitan por el acento me da mucha felicidad”. Tras grabar una serie con Nacho Vigalondo y pasar las vacaciones en Ibiza, la actriz que quiso serlo después de ver a Penélope Cruz en ‘La niña de tus ojos’ ha vuelto con ganas a Madrid. “Disfruto mucho yendo al teatro y al cine. El otro día fui al estreno de ‘Litus’ y me pareció una maravilla. Me postro a los pies de todo el reparto”.

ampliar foto Maximiliano Calvo y Godeliv. C. PINA

Nuevas facetas. Godeliv Van den Brandt también está sacándole partido a la nueva temporada. “Intento ir a todo lo que puedo. Me gusta ser de las primeras en ver todo lo que se estrena”. La modelo que conoce como pocas el backstage de la antigua Cibeles, con incontables ediciones a sus espaldas, está ahora centrada en su trabajo como actriz. Tras participar en varias series y películas, la última rodada en Canadá, el 25 de septiembre estrenará ‘Negative’ en Microteatro por dinero. “Me da mucho respeto tener al público tan cerca”. El músico y cantante Maximiliano Calvo, que tampoco se pierde una, quiere probar en la interpretación. “Me presenté al cásting de esta obra para hacer de dealer”. Antes de ver sobre el escenario al actor al que finalmente cogieron para el papel que deseaba, bebía una cerveza sentado en los escalones del teatro. En breve lanzará ’Prendiendo fuego’, un tema junto a Arón Piper, estrella de ‘Élite’.

Bajo los neones. Los estrenos de teatro no tienen el despliegue de los estrenos de cine en la Gran Vía. Ni hay el mismo alboroto, ni la misma cantidad de fotógrafos, ni tantos curiosos arremolinados. El jueves por la noche, bajo los neones del Cine Capitol, los pantallones anunciaban el estreno de ’Vivir dos veces’, de María Ripoll, con Inma Cuesta como protagonista. “Más que nervios tengo emoción, una emoción nerviosa”, compartía la actriz. “Ver una sala de cine llena me hace mucha ilusión y me da esperanza porque tristemente siguen cerrando cines”. Tras pasar el verano entre Almería, Cádiz y la Costa Brava ha vuelto a Madrid con ganas. “Septiembre me encanta. La vuelta al cole siempre me ha gustado mucho”. En dos semanas estrenará ‘Criminal’, una serie de Netflix. “Creo que es de lo más difícil que he hecho en mi carrera”. Lo siguiente que le gustaría hacer es una película musical. “Me encantaría”. No tardará en llegarle el guión.

Bailar mal. Entre ensayo y ensayo de su nueva película, al estreno acudió Verónica Echegui, que esta semana tampoco se perdió el de ‘Litus’. “Me rompió. Me gustó muchísimo”. Al de ‘Vivir dos veces’ fue por su directora. “María es amiga. Tuve la oportunidad de leer el guión y me pareció una historia muy bonita. Me apetece mucho ver qué han hecho con ella”. Tras dividir las vacaciones entre Tailandia y Asturias, ahora está preparando ’Explota mi corazón’, una comedia musical ambientada en los años 70. “La verdad es que bailo bastante bien y voy a tener que aprender a bailar mal, que es lo que pide el personaje”. Antes de que acabe el año estrenará ‘Días de Navidad’, otra serie de Netflix. Ojo al reparto: Elena Anaya, Verónica Forqué, Ángela Molina y Victoria Abril. “Qué lujo formar parte de ese elencazo”.

ampliar foto Lidia Rebel (izquierda), con la actriz Irene Arcos. L. R.

Superfan. Hay una chica que no se pierde ni un estreno en Madrid: Lidia Rebel. Trabaja en una oficina y en su tiempo libre va de estreno en estreno. Siempre está en todos. Muchos actores y actrices ya la conocen. “Me gusta verles y poder charlar con ellos si tienen tiempo. Les agradezco su trabajo. Lo hago con todo mi amor”. Algunas veces les pide hacerse una foto, otras no. “Si los paro yo, otros los paran. Piensan que son famosos, pero no los conocen. Se hacen la foto porque me la hago yo y luego me preguntan ¿Y éste quién es?”. Ella ve todas las series españolas y va todas las semanas al cine y al teatro. “Me dejo medio sueldo en esto. Esta semana he comprado un montón de entradas para la nueva temporada teatral”. En el estreno de ‘Vivir dos veces’ solo ha pedido tres fotos: “A Sabrina Praga, que me encantaba en ‘Inquilinos’, a Irene Anula, la subinspectora de ‘Vis a vis’, y a Irene Arcos, de ‘El embarcadero’”. Ni a Amaia Salamanca, ni a Unax Ugalde, ni a Santiago Segura, ni a otros tantos a los que todos paraban. Ella va a lo suyo.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram