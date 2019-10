Electrónica e identidades digitales en Matadero

El ir y venir de gente en Matadero es una constante. Este centro de creación contemporánea, al sur de la capital, recibió el año pasado la visita de más de un millón de personas, comenta Rosa Ferré, su directora desde hace año y medio. Ella es la cara más visible de un espacio que, desde hace más una década, apuesta por traer a Madrid propuestas de un marcado perfil tecnológico. No resulta extraño, por tanto, que hayan sumado a sus filas un festival como L.E.V. (Laboratorio de Electrónica Visual), referente de lo que se entiende por innovación audiovisual en la zona norte de España desde hace trece años.

“Llevábamos tiempo con la idea de realizar una edición fuera de Gijón”, explica Cristina de Silva, responsable junto a Nacho de la Vega de la primera edición de L.E.V. Matadero. El festival, que se inauguró este jueves por la tarde y tendrá continuidad hasta el domingo, cuenta con más de setenta artistas invitados, repartidos en cuarenta y nueve proyectos. Todo ello distribuido entre los diferentes espacios del Matadero, en un horario más diurno que nocturno, pero que se alargará hasta las dos de la mañana alguno de los días. Su coste inicial es de 250.000 euros, más colaboraciones y apoyos de los principales institutos culturales a nivel mundial, como es el caso de Inglaterra, Japón, Canadá, Suecia, Austria y Alemania.

Entre los directos más interesantes cabe destacar a uno de los padres de la electrónica, Morton Subotnick, que estará acompañado de Alec Empire, el legendario miembro de Atari Teenage Riot, y Lillevän Pobjoy en la parte de los visuales. El trío será el encargado de revisitar Silver Apples of the Moon, la mítica grabación fechada en 1967 y pionera en el uso del famoso sintetizador modular Buchla.

Otras de las actuaciones más esperadas son las de Aisha Devi, Kelly Moran, Francisco López, DjRUM, Nkisi, Emptyset, Sega Bodega, Plaid o Ryoichi Kurokawa. Curiosamente, estos dos últimos artistas formaron parte del cartel inaugural del festival asturiano allá por 2007.

Muchos de los directos podrán disfrutarse en la Nave 16, que contará para la ocasión con Soundscape, un sistema de sonido compuesto de más de cincuenta altavoces. “La sensación es de inmersión total”, afirman los organizadores del festival.

Por otro lado, algunas de las propuestas que se verán durante los tres próximos días tienen como leitmotiv la relación con la naturaleza. James Ferraro, por ejemplo, presenta Requiem for Recycled Earth, una alegoría filosófica sobre el declive de la civilización. Muy en la línea de sus trabajos previos, en los que narra un presente completamente distópico. “Una de las paradojas que necesitábamos mostrar es el de las nuevas identidades digitales y el apocalipsis, social y ecológico, al que nos estamos acercando”, argumenta De la Vega, la otra persona al mando del festival. “Vivimos conectados las 24 horas del día a la tecnología y, sin embargo, tenemos una fuerte sensación de pérdida de identidad”, añade.

Donde mejor se podrá entender este apartado es en la sección Vortex, que aborda también la realidad virtual. Cada set está pensado para un público muy reducido, con entradas específicas para cada lugar, permitiendo que la experiencia sea plena. “No queremos que se produzcan colas, ni que haya más gente de la debida en este tipo de experiencias”, zanja Ferré. Entre lo más curioso cabe mencionar la obra Near Dante Experience, deLaura Mannelli & Gérard Hourbette, primera parte de una trilogía dedicada alcentenario de la Divina Comedia de Dante; y Bodyless, un recorrido vital por la convulsa historia de Taiwán, firmado por Hsin-Chien Huang (cocreador, junto a Laurie Anderson, de Chalkroom y To the Moon).

