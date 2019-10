El director general de Telemadrid: “Estoy a favor de desmontar chiringuitos, y lo he hecho”

El director general del ente, José Pablo López, ha pedido este martes en la Asamblea de Madrid responsabilidad a los partidos políticos y "evitar actuaciones que dañen el patrimonio común de los madrileños". López ha mostrado así sus discrepancias con quienes ponen en tela de juicio la función pública de la cadena: "Telemadrid no es una radio ni una televisión, es un servicio público de comunicación integral". Y ha afirmado: "Estoy a favor de desmontar chiringuitos, y lo he hecho".

López ha salido al paso de las acusaciones de PP y Vox, que han acusado al ente público de contratar falsos autónomos. “El mérito y la capacidad han estado presentes en el ordenamiento jurídico siempre, no es nuevo”. A continuación, el director general de Telemadrid ha mostrado un listado con 240 autónomos contratados en la cadena entre 2004 y 2016, antes de su llegada. “Me he comido muchos falsos autónomos, incluso hubo una orden para que se interpusieran empresas pantallas. Yo también estoy a favor de desmontar chiringuitos, y es lo que he hecho”, ha asegurado López con contundencia. En su opinión, Telemadrid ha publicado durante su etapa tres bolsas de trabajo y todas las contrataciones se han basado en ellas. Además, ha adelantado que este miércoles el ente público convocará plazas indefinidas para sus trabajadores en base a los criterios redactados en esas bolsas.

Hace un mes, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, avanzó su intención de revisar su funcionamiento, sus cuentas y las audiencias. Unos días después, el director general solicitó comparecer de forma urgente en sede parlamentaria para informar sobre la labor que desempeña el organismo que dirige desde 2017. En su intervención, López ha indicado que es consciente de que “hay cosas que el Gobierno regional escucha y ve en Onda Madrid y Telemadrid que no le gusta, igual que les ocurre a otros grupos. Solo nos mueve la neutralidad y la profesionalidad”.

El director ha tenido un tono duro durante su discurso inicial y ha puesto en duda que haya partidos que realmente quieran cerrar la cadena. Ha comparado el ente público madrileño con Canal Sur, que recientemente ha aprobado un presupuesto anual de 140 millones de euros, “el doble de lo que aporta el Gobierno de Madrid siendo la comunidad con mayor PIB del Estado”.

López ha querido salir al paso de quienes ponen en duda la rentabilidad y la audiencia de la radiotelevisión pública de los madrileños, dos palabras que no aparecen en la Carta Básica ni en ninguna normativa por la que se regule. “Hablemos de rentabilidad social; me parece más ajustado”, ha dicho el director. Además, ha invitado a los partidos a impulsar las medidas necesarias para que no se paralice el funcionamiento de la empresa, en referencia a la posibilidad de realizar contrataciones. “Hemos subido la audiencia de todos los canales y tenido un superávit de 2,7 millones en estos dos años”, ha subrayado López. Luego ha entregado unas carpetas con información a los portavoces de la comisión de control de la Radio Televisión Pública de Madrid.

Inquietud de trabajadores

Díaz Ayuso reconoció el 2 de septiembre, durante una entrevista en Esradio, que Telemadrid “ya no es un servicio esencial” y que se deberían priorizar otras inversiones. Los tres partidos que se unieron para investirla presidenta (PP, Ciudadanos y Vox) coinciden en su deseo de impulsar una auditoría en todas las empresas públicas y cerrar aquellas que arrojen pérdidas.

El acuerdo de Gobierno que firmaron Díaz Ayuso e Ignacio Aguado especifica que se eliminarán “aquellos organismos que no respondan a criterios de interés general, eficacia y eficiencia”. En el documento que aceptaron ambos líderes para conseguir los decisivos votos de Vox para la investidura se detalla que “se racionalizará la estructura del sector público institucional, eliminando aquellos entes que no respondan a criterios razonables de uso del dinero público”.

Las palabras de la presidenta regional fueron recibidas con inquietud por los profesionales de la cadena, que ven en peligro sus puestos de trabajo. La situación no es nueva para muchos de ellos. En enero de 2013 fueron despedidas 861 personas de una plantilla total de 1.169 empleados a través de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el Tribunal Supremo consideró no ajustado a derecho. El ente público tuvo que reconocerlos como despidos improcedentes e indemnizar a los trabajadores. A esta situación extrema se llegó tras un mes de negociación entre sindicatos y empresa, que planteaba 925 despidos en su plan de reestructuración. Durante el proceso, la pantalla se fue a negro, es decir, dejó de emitir.

“Nadie habla de cerrar Telemadrid. El Gobierno regional no ha cuestionado en ningún momento que Telemadrid sea un servicio público. Fueron los trabajadores quienes llevaron la cadena a negro en 2012”, ha explicado Almudena Negro, diputada del PP. La parlamentaria sí ha puesto en duda que las contrataciones que realiza el ente respondan a cuestiones de mérito y capacidad. Se refirió a la sanción de 387.000 euros que tendrá que abonar la cadena después que la Inspección laboral concluyera que existían cuotas atrasadas de sus colaboradores y presentadores, tal y como adelantó este periódico. “Cuando se ataca a Telemadrid lo que se intenta volver al modelo de televisión de Esperanza Aguirre. Telemadrid ya no es un pesebre del PP”, ha insistido Hugo Martínez Abarca, parlamentario de Más Madrid.

Los comentarios vertidos en Twitter días después de la polémica por Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Díaz Ayuso, acabaron por agotar la paciencia de los trabajadores. Rodríguez cargó en un tuit contra un programa de la cadena pública que emitió una sátira de la presidenta regional asegurando que la presentadora tenía “un contrato fraudulento en Telemadrid, como muchos otros”. En otro mensaje, entre esos muchos otros, mencionaba al director general y el de Informativos de la cadena. “Forman parte de una trama de contratos irregulares que arrancó cuando presidía el tránsfuga Garrido”, hoy consejero de Transporte con Díaz Ayuso. El Comité de Empresa de Telemadrid salió al paso de la polémico con un comunicado en el que solicitaba una reunión con la presidenta regional para “analizar la situación actual de nuestra empresa”. El encuentro no se ha producido aún.

