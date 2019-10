Iceta reprocha a Ciudadanos que use la moción como una operación electoral

Miquel Iceta, líder del PSC, ha achacado este lunes la moción de cesura de Ciudadanos contra Quim Torra a las malas expectativas que reflejan las encuestas con vistas a las elecciones del 10 de noviembre. Lorena Roldán, líder de la formación naranja, solo tiene garantizado los votos de 40 diputados, los 36 de su grupo y cuatro del Partido Popular en la moción que se está debatiendo en el Parlamento catalán. "Aunque votáramos a favor no se acercaría a la victoria", ha alegado el socialista, que ha optado por la abstención. "No contribuiremos en operaciones propagandísticas de su grupo acosado ahora por las encuestas", ha dicho.

Con su habitual tono irónico, Iceta ha afeado a Roldán las energías que ha destinado en criticar a los socialistas "-Parecía que la moción era contra mí", ha dicho- y ha sostenido que Ciudadanos sabía de antemano que la operación estaba condenada al "fracaso". El socialista ha señalado que nada ha cambiado desde que Inés Arrimadas, exlíder de la oposición, señalaba que no presentaba la moción porque no le salían los números y porque cohesionaba al independentismo. "No ha cambiado nada. Y al contrario: le dan una victoria a Torra".

Roldán ha centrado su discurso en buena medida en criticar a los socialistas por no apoyar la moción de la "convivencia" y ha lamentado que hayan convertido un día "triste del constitucionalismo". "Son ustedes los socorristas del procés", ha dicho. Iceta ha replicó en tromba: negó que se les pueda asociar ni por un instante con cualquier atisbo de violencia y les afeó que si hubiera sido por Ciudadanos ahora mismo Barcelona tendría un alcalde y un presidente de la Diputación independentista. "Los números no les dan. ¿Qué hubieran dicho si yo hubiera ido a la Vía Catalana en 2013? Si le importa la unidad del constitucionalismo no nos ataque y teja complicidades".

Iceta ha cuestionado el hilo principal de la moción de censura que pasa por defender la convivencia al defender que es "totalitario" pensar que no son demócratas los que no piensan como uno mismo. En ese punto, el socialista ha afirmado que tanto los independentistas como Ciudadanos tienen puntos en común -"Dicen que el PSC es blanco, débil y equidistante"- y ha lamento que Roldán no haya realizado una oferta a los dos millones de electores que votan opciones independentistas. "No hay nada para resolver dos millones de catalanes que votan la independencia. Parecen decir: ¡Magia Borrás! No se habla y el problema no existe", ha afirmado agradeciendo que al menos no haya hablado de la aplicación permanente del artículo 155.

Jessica Albiach, líder de los comunes, ha anunciado su voto en contra de Ciudadanos al sostener no son "solución de nada" y que su única proyecto es "crispar" y dividir a las clases populares catalanas. La diputada ha coincidido con Meritxell Budó, portavoz del Govern, de que el debate es una "show" de carácter electoral y de que han despilfarrado recursos públicos con el Pleno. "La gran pregunta es: ¿Qué supondría que Ciudadanos llegara al Govern?", se ha preguntado. "En Andalucía aplicado recortes y rebajado impuestos a las rentas altas".