Ciudadanos solo se garantiza el apoyo del PP en su moción de censura a Torra

Lorena Roldán, presidenta del grupo de Ciudadanos, registró ayer en el Parlament una moción de censura contra el president Quim Torra que se debatirá con toda probabilidad el lunes en la Cámara. La líder de la oposición basa la iniciativa en la “inacción” del Govern y en que Torra, dice, quiere seguir con el plan “ilegal” de lograr la independencia de forma unilateral además de “ensalzar” a personas detenidas por terrorismo. Cs cuenta con 36 de 135 diputados y cuenta solo con el apoyo de los cuatro del PP. Esta la cuarta moción de censura que se presenta desde la instauración de la democracia. Ninguna prosperó.

Jordi Pujol superó con éxito dos mociones de censura: la primera la firmó Josep Benet, del PSUC, en 1982 y, la segunda, Pasqual Maragall, en 2001. El popular Josep Piqué presentó la tercera en 2005 pero tras el debate la retiró y no se votó. Ciudadanos registró ayer la cuarta tras haber rechazado durante meses la propuesta del Partido Popular de que diera el paso para destronar a Torra. Inés Arrimadas, exlíder de la oposición, admitió durante meses que los números no le salían ni para ser investida ni para una moción. Y que el partido no quería aparecer como perdedor. Pero le siguen sin salir. Roldán alega en su escrito como candidata que es una “irresponsabilidad” que Torra siga gobernando y un “deber” de todo demócrata desalojarlo del cargo al poner en peligro la “prosperidad, la convivencia y los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Podem rechaza un plan que tilda de "incendiario" À. PIÑOL Catalunya en Comú-Podem, que cuenta con ocho diputados en el Parlament, no tiene la intención de apoyar la moción de Ciudadanos. Noe Bail, secretaria general de la formación morada, atribuyó la operación a un estricto interés electoral de Ciudadanos. “La aritmética no les da y aún así la presentan”, afirmó Bail rechazando cualquier apoyo de los comunes. “La base de la moción es incendiaria y además justo antes de la sentencia del procés y de las elecciones. Está en su línea de provocación y de buscar bronca”. Jaume Asens, portavoz de En Comú Podem en el Congreso, piidó al presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que "no le siga el juego a Ciudadanos" porque, a su juicio, "no se dan las condiciones legales" para aplicar la ley de seguridad nacional en Cataluña, tal como exigió ayer.

La reunión de la mesa del Parlament de hoy convocará probablemente el Pleno para el lunes. Ciudadanos cuenta con 36 escaños y necesita para que el plan funcione alcanzar los 68 diputados de la mayoría absoluta. Roldán contactará con el PP y el PSC y les pedirá “unidad” y que estén “a la altura de las circunstancias”. La carambola precisa que los cuatro diputados de la CUP voten a favor. Los anticapitalistas, en sus antípodas ideológicas, no participarán en la operación al tacharla de “maniobra electoralista” y de “estrategia de marketing”.

La cuestión es que Ciudadanos ha podido desde 2017 presentar mociones de censura para aprovechar esa coyuntura electoral pero no lo hizo ni en las elecciones generales del 28-A ni en las municipales de mayo. En abril sumó cinco escaños y las encuestas no les son muy favorables. “No me gusta cizañear demasiado cuando alguien rectifica”, afirmó Alejandro Fernández, líder popular feliz ahora de que se haya atendido su iniciativa. “Tengo mi opinión personal pero quiero llevarme bien con Roldán”. El popular mostró su deseo de que la operación no sea un “simple postureo” y emplazó a los comunes a imitar a Joan Coscubiela y al PSC a votar “sí”: “Iceta me cae bien pero como político es un desastre. O votan con los batasunos o con los demócratas. Tiene que elegir”.

El secretario de organización del PSC, Salvador Illa, censuró la iniciativa de Ciudadanos, aunque evitó posicionarse sobre qué votarán los socialistas. El líder del PSC calificó de “pura gesticulación, gesto vacío y sin ningún contenido” la iniciativa política de la formación naranja, que sondeó a los socialistas antes de registran la moción. Illa pidió a Roldán “que deje de gesticular para darse a conocer”. En su opinión, “muy mal les tienen que ir las encuestas en España para presentar la moción”, que calificó de “humo y humo”. Con todo, Illa evitó pronunciarse sobre el sentido del voto del PSC y remitió el posicionamiento final a conocer el redactado de la moción. No se privó de recordar que “Inés Arrimadas ganó las elecciones, se fue a Madrid y nunca presentó la moción de censura”.