Roldán tensa el Pleno al acusar a Torra de “liderar un comando” y azuzar el terrorismo

Lorena Roldán, jefe de la oposición y líder de Ciudadanos en Cataluña, se ha estrenado en el Debate de Política General acusando al presidentQuim Torra de "liderar un comando", banalizar "el mal" y "azuzar a los terroristas". La diputado ha lamentado el apoyo que Torra ha dado a los independentistas detenidos y ha ilustrado su opinión exhibiendo una fotografía del atentado que ETA perpetró en Vic en la que se ve a un guardia civil herido con una niña en brazos. "Traigo esta foto por si no la había visto. Ya hemos visto derramada demasiada sangre y donde puede llegar el odio y la ideología radical. Pida a sus comandos que paren antes de que sea demasiado tarde", ha afirmado dando por hecho que los detenidos son terroristas y que Torra es su líder.

En su intervención, Roldán ha afirmado que los detenidos disponían de "planos" y tenían claro los "objetivos" en los que debían actuar. "Un presidente normal saldría a condenar la violencia pero les ha defendido. Usted saca pecho de que tiene familiares a los CDR", ha afirmado. La diputada ha recordado que Laura Borras y Elsa Artadi participaron el lunes en una concentración contra la Guardia Civil en Sabadell. Durante su discurso de media hora, el presidente del Parlament Roger Torrent le ha llamado al orden dos veces por haber afirmado que Torra era el líder de un comando y de que era un "peligro público". "No se puede decir que el presidente de la Generalitat lidera un comando. No se pueden tolerar por respeto institucional y hacia todos nosotros", ha afirmado.

En unas declaraciones realizadas en los pasillos del Parlament, Carrizosa ha acusado también al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de guardar silencio pese a las nueve detenciones de miembros de los comités de defensa de la república (CDR). Lorena Roldán, líder de Ciudadanos, se estrena esta tarde en el Debate de Política General con el riesgo de ser reprobada por el resto de grupos. Junts per Catalunya ha anunciado que presentará una iniciativa en ese sentido si no pide perdón por haberse preguntado si Torra daba las órdenes a los CDR de cometer acciones violentas.

Tras Roldán, el socialista Miquel Iceta, en un tono muy diferente, ha sostenido que el Govern está desorientado y en quiebra. "Es peor que lo que ocurre en el conjunto de España. Aquí ustedes tienen mayoría y no saben qué hacer con ella", ha afirmado. Iceta ha recordado que Torra no ha aclarado qué hará el Govern cuando se conozca la sentencia y que es obvio que está dividido cuando uno de los socios coquetea constantemente con la formación de un Govern de concentración. "Pero no solo lo decimos nosotros. El 55,8% de los catalanes, según el CEO, desaprueba su gestión y solo un 8% apoya la vía unilateral", ha afirmado.

El Ejecutivo catalán tiene como socios preferentes a Catalunya en Comú, pero de momento esa posible acuerdo está en el aire. Jéssica Albiach, portavoz de los comunes, ha sostenido antes de su intervención que no pueden dar una respuesta hasta que el Goven no concrete las partidas que quiere asignar a cada departamento.

Vidal Aragonès, diputado de la CUP, se ha pronunciado en parecidos términos y ha revelado que en las reuniones en el Departamento de Economía no han podido entrar al detalle. Paralelamente, el diputado ha señalado que Torra ha realizado un discurso autonomista y muy alejado de la posibilidad de ejercer el derecho a la autodeterminación.