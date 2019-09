CC OO critica al Govern por permitir a los funcionarios coger el día libre el 1-O

El sindicato CC OO ha cargado este lunes contra el consejero de Políticas Digitales y Administración Pública, Jordi Puigneró, por afirmar que permitiría a los trabajadores de la Generalitat hacer fiesta el 1 de octubre. Puigneró, según fuentes del departamento, ha aceptado la reivindicación de la Asamblea en Defensa de las Instituciones Catalanas (Adic) y facilitará que los trabajadores públicos que lo deseen puedan cogerse un día de fiesta en el aniversario del referéndum del 1-O y compensarlo con el 12 de octubre, festivo que cae en sábado y que por lo tanto genera un día para las personas que no trabajan los sábados. El sindicato CC OO ha recordado al conseller que no puede decir qué días se tienen que coger los trabajadores como asuntos propios, y ha instado al Govern a evitar que los funcionarios queden "marcados" por su ideología.

Este año, el festivo del 12 de octubre cae en sábado. El convenio de la función pública prevé que los festivos que caen en sábado puedan recuperarse otro día en el caso que los trabajadores tengan horario de lunes a viernes. Es con este argumento que el consejero Puigneró planteó el viernes pasado la posibilidad de que ese día para compensar el 12 de octubre, día de la Hispanidad, sea el 1 de octubre, segundo aniversario del referéndum que fue declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

El consejero, según indican desde el departamento, se hizo suyas las reivindicaciones de los funcionarios de Adic, y "facilitará a todo aquel que quiera cogerse fiesta, de forma totalmente voluntaria. Paralelamente, el consejero está estudiando cómo hacer para que los trabajadores que lo deseen también puedan trabajar el día 6 de diciembre, día de la Constitución, que este año cae en viernes. Puigneró aseguró en verano que está estudiando la fórmula para permitirlo.

A la espera de encontrarla para el día 6 de diciembre, el consejero ha optado por facilitar poder coger fiesta el 1 de octubre y compensarlo con el día 12, con el argumento de que es sábado y se genera un día.

El sindicato CC OO ha rechazado frontalmente la propuesta del consejero, a quien piden que aclare en qué concepto se puede coger fiesta un funcionario el 1 de octubre. Si es en concepto de días de asuntos propios, explican en el sindicato, debería adaptarse a las necesidades del servicio de cada centro de trabajo. "El cumplimiento del calendario laboral no puede ser una cuestión de voluntades individuales sino una norma legalmente establecida que dé seguridad jurídica a las personas y que no puede quedar a discreción de las posiciones políticas ni de creencias religiosas o de otro tipo", señala el sindicato en un comunicado.

Además, CC OO alerta de que los trabajadores puedan "temer quedar marcados" ideológicamente si no se cogen este día de fiesta y prefieren compensar el festivo del 12 de octubre con otro día. Sobre esto, el departamento rechaza que esta sea la voluntad del Govern: "Hay que respetar a los que quieran trabajar y a los que no. No se hace ninguna lista, la voluntad no es marcar a nadie, sino ofrecer la posibilidad de hacer fiesta a quien lo quiera".