Críticas a los Mossos por sus cargas policiales en un desahucio en Sants

Los Mossos d'Esquadra han cargado este jueves contra varias personas que protestaban en el barrio de Sants de Barcelona contra un desahucio que ha quedado suspendido. Los agentes acudieron al lugar por requerimiento de la autoridad judicial y se han producido cargas policiales. Testigos han filmado vídeos y en ellos se ve la contundente policial y como una vecina ha sufrido un ataque de ansiedad. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, ha lamentado los hechos y ha deslizado que la fidelidad a un Gobierno se demuestra también pidiendo explicaciones por lo sucedido.

"Qué vergüenza. La lealtad a un gobierno también es exigir explicaciones ante esto. Y debemos exigirlas", ha afirmado el diputado. No ha sido el único republicano que ha criticado las cargas de los Mossos. Jordi Coronas, concejal de ERC de Barcelona, ha agregado: "Un desahucio que se ha parado después de un acuerdo con el propietario no puede acabar así". El regidor ha reclamado que las intervenciones policiales deben realizarse "bajo criterios de oportunidad y proporcionalidad". Y ha agregado que, en este caso, "la proporcionalidad, "no se ve en ninguna parte y se tendría que investigar".

Miembros de los mossos han asegurado que han intervenido después de que unos vecinos hayan rodeado una furgoneta de unos operarios y agredido a los policías que habían acudido a ayudar al vehículo. Durante los incidentes, una mujer ha sufrido un ataque de ansiedad y ha sido atendida por el Sistema de Emergencias Médicas. El colectivo Unió de Mossos per la Constitució ha culpado a militantes de Arran de haber rodeado la furgoneta policial para evitar el desalojo. El Grup d'Habitatge de Sants ha asegurado que los agentes han intervenido "gratuitamente" contra vecinos y la entidad Irídia ha pedido una investigación por una intervención que ha considerado injustificada.

La diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha exigido a través de la red explicaciones de "forma inmediata" tanto al consejero de Interior, Miquel Buch, como al presidente de la Generalitat, Quim Torra. "No es una situación aislada. Día tras día hay violencia desarmada e injustificada contra los vecinos que defienden sus derechos". La organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, ha condenado en su cuenta de Twitter la intervención policial, cuando el desahucio ya se había suspendido.