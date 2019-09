El Parlament concede una prestación por cese de actividad a Junqueras y Jordi Sánchez

La Mesa del Parlament ha aprobado hoy conceder al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al diputado de JxCat en el Congreso, Jordi Sánchez, la prestación por cese de actividad. Una indemnización que se tramita, solo si es solicitada, cuando un diputado deja la Cámara y no tiene ningún sueldo al terminar en el cargo. Esa retribución está contemplada en el artículo 5 de las Normas sobre previsión social de los miembros del Parlamento de Cataluña y es una sustitución de la prestación de desempleo, que los diputados no pueden tener. Se trata de una prestación que también está regulada en otras cámaras, como en el Congreso de los Diputados, donde se conoce con el nombre de "cesantía".

Tanto Junqueras y como Sánchez solicitaron esa prestación -a diferencia de los otros presos soberanistas que eran diputados, que no la han pedido- después de dejar el Parlament para ser diputados en el Congreso. Ambos argumentan la petición en que no reciben ningún sueldo porque están suspendidos en la Cámara baja y no han llegado a cobrar nunca. Sánchez recibirá 900 euros y Junqueras 13.000. La cantidad a percibir se calcula en función al tiempo en el que se ha sido diputado, apuntan fuentes del Parlament. Sánchez ha sido diputado menos de dos años y Junqueras, en cambio, más de siete.

Las mismas fuentes del Parlament han subrayado que después de cada legislatura la cámara catalana suele atender y resolver las peticiones de indemnización que se presentan. Al término de la legislatura pasada, por ejemplo, la solicitaron 24 diputados y las cantidades que percibieron oscilaron entre los 31.000 euros -una diputada con 4 legislaturas- y los 646, de un diputado que solo lo fue durante 10 meses.

La concesión ha sido aprobada en La Mesa por todos los grupos, excepto por Cs, que ha cuestionado que Junqueras y Sànchez cumplan los requisitos para recibir la prestación. Según el partido naranja, hay que tener en cuenta que ambos son diputados en el Congreso y que hay que esperar a la sentencia del juicio del 1-O para ver si finalmente quedan inhabilitados, porque sostienen que, si la sentencia no los inhabilita, podrían cobrar en el Congreso y no tendrían derecho a recibir la prestación del Parlament.

La normativa que regula la prestación indica que pueden recibirla "los diputados que causen baja por causas diferentes de la defunción y que no renueven mandato en la constitución de la legislatura siguiente, y aquellos que causen baja por cualquier motivo durante la legislatura". Y añade que esa prestación es incompatible con cualquier otra retribución y que el importe se calcula en función de las legislaturas en las que ha estado activo como diputado: una legislatura supone el 25% de la asignación mensual multiplicado por el número de años; dos legislaturas un 50%; tres legislaturas un 75%, y cuatro o más el 100%.