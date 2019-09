Cataluña alza el telón en pos de 3 millones de espectadores

Cataluña arrancó oficialmente anoche la temporada teatral con el tradicional pistoletazo de salida que marca el comienzo, la gala Catalunya aixeca el telò,celebrada en el Liceo. A mediodía, la Asociación de empresas de teatro de Cataluña (Adetca) ofreció los datos y valoración de la temporada pasada y apuntó sus expectativas para la que empieza. El objetivo es llegar a los tres millones de espectadores, cifra mágica a la que Adetca confía en que se alcance esta temporada marcando definitivamente el final de la crisis y la caída de público que comenzó en 2012.

La temporada pasada, según las estadísticas de la asociación, se lograron 2.564.542 espectadores, un incremento de más de 200.000 con respecto a la temporada anterior, lo que significa un aumento del 9 % (10,22 % si se contabilizan solo los espectadores de pago). La recacaudación sumó 64.607. 858 euros, un aumento del 12,93 %. El índice de ocupación fue del 59,86 % (aumento del 3,41 %). El mejor mes para los teatros fue diciembre, el teatro que logró más espectadores, el Tívoli (por delante del Liceo) y el espectáculo más visto, La jaula de las locas (179.480 espectadores, 72 % de ocupación), en el Tívoli, seguido de Hits, de Tricicle, en el Victòria y Maremar, de Dagoll Dagom, en el Poliorama. En total, la temporada ofreció 1.165 espectáculos (86 más que la anterior) y un total de 12.411 funciones (486 más).

Según la directora de Adetca, Isabel Vidal, el teatro catalán está recuperándose de una manera sostenida. Vidal calificó de muy positiva la cifra lograda de 2,5 millones de espectadores, y afirmó que es “ viable” marcarse el reto de llegar a los tres millones, cifra que casi se llegó a alcanzar en 2011, justo antes de la crisis.

La presidenta cree que este reto "no se conseguirá en un año, pero es alcanzable", aunque requiere que los recursos públicos vuelvan a ser los de antes de la crisis. Vidal reconoció que el teatro musical está siendo importante en el incremento de público y puso como ejemplo La Jaula de las Locas.

Los teatros de menos de 200 localidades también han aumentado su recaudación y el número de espectadores, y la obra más vista en este formato ha sido El Chico de la Ultima Fila, en la Sala Beckett.

No obstante el moderado optimismo, las cifras todavía no son las de antes de la crisis, por lo que la presidenta de Adetca ha insistido en la necesidad de recibir más apoyo de la Administración que, además de aumentar el presupuesto destinado a cultura, "tiene que entender que las artes escénicas no son sólo una actividad económica, sino también una actividad cultural que tiene que ser promocionada y que no debe encontrar tantas trabas burocráticas".

Vidal matizó que "el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho un esfuerzo y ha incrementado su aportación, pero la Generalitat sigue dedicando sólo un 0,7 de su presupuesto a Cultura y el Estado debería implicarse más". Los empresarios teatrales "también tienen que hacer un esfuerzo" porque, en su opinión, "hay espacio para crecer" y se puede "aumentar la programación, tanto en verano como en nuevas franjas horarias, además de reforzar la colaboración con los festivales”.

Otro de los objetivos prioritarios que se marca este año Adetca es la incidencia de las artes escénicas en la escuela, tanto en el sentido de que la cultura y el teatro sean un instrumento educativo y de transformación social, como en el propósito de que desde el aula se enseñe a los niños y jóvenes la importancia que la cultura supone en el desarrollo personal y profesional.