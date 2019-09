Lozano defiende el rigor del informe de España Global sobre el ‘procés’

Irene Lozano, directora de España Gobal, ha defendido esta mañana en Barcelona el informe que ha realizado su secretaría sobre la situación política de Cataluña y el procés. El Consell Eecutiu anunció este martes que presentará una demanda en los tribunales contra ese documento al sostener que contiene falsedades y que no se ajusta a la realidad. "Yo recomendaría a todo el mundo que lea el informe", ha afirmado Lozano detallando que es un texto público, hecho para divulgar y que han repartido ya entre decenas de periodistas, políticos y cargos públicos de cámaras de diferentes países del mundo.

Tras intervenir en unas jornadas organizadas por Societat Civil Catalana (SCC) sobre el bilingüismo, Lozano ha argumentado que el documento está basado en los "hechos y en los datos" y que está concebido para "combatir la desinformación". No es esa la opinión del Ejecutivo catalán ni tampoco la de los presos Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, que han presentado una demanda porque consideran que el informe cuestiona su presunción de inocencia. "No es cierto en absoluto. No es la primera vez que nos pasa", ha señalado Lozano, que con un punto de ironía ha celebrado la confianza de los presos independentistas en la justicia española.

Societat Civil ha organizado la jornada sobre la convivencia y el bilingüismo con la presencia de dirigentes de Ciudadanos, PP y PSC, que ha inaugurado Lozano. La dirigente, que ha empezado su discurso con unas palabras en catalán, ha calificado el debate de "necesario e interesante" y ha deslizado que cuando las instituciones favorecen el aprendizaje de dos o más lenguas favorecen "la convivencia". "Apegarse uno a la tierra, al terruño corre el riesgo de convertirse en un caracol", ha apuntado en un momento de su discurso. En su intervención ha subrayado que España Global es un proyecto de "información y no de propaganda" basado en los ejes de "modernidad, democracia y ciudadanía".

Tras la inauguración, Lozano ha preferido omitir ante los micrófonos su opinión sobre la inmersión y se ha remitido a la posición de la ministra de Educación. Fernando Sánchez Costa, presidente de Societat Civil, ha sostenido que Cataluña cuenta con una lengua propia y otra común con el resto de España y que esa realidad no se refleja en las aulas. "Sería bueno que eso se viera en ellas. ¿Con qué reparto? Ahí no entramos", ha dicho. El exdiputado popular sí que ha pedido al independentismo que deje de apropiarse de la Diada a riesgo de que se genere una "desafección" de los catalanes no independentistas respecto a las instituciones catalanas. "No necesitamos más tsunamis devastadores. Le pedimos que abandone la confrontación. Le pedimos que no haga de Boris Johnson catalán", ha sostenido.