La Colección Beep, de Reus al Ars Electrónica de Austria

La Colección Beep de arte electrónico, propiedad del coleccionista Andreu Rodríguez de Reus, participa como invitada en el Ars Electrónica Festival de la ciudad austriaca Linz, la cita más importante del año dedicada al media art y a las expresiones más experimentales y novedosas del arte y de la creatividad contemporánea que abre este viernes sus puertas hasta el próximo lunes.

Un enjambre de luciérnagas electrónicas, una instalación sonora controlada por una comunidad de medusas y una aproximación al concepto de retrato a través de un sistema de representación del rostro basado en la mirada del observador, protagonizan las cuatro obras que la Colección Beep presentará en el Festival, en el marco de una muestra que plantea un inédito concepto de bioarte expandido. Sus autores son el catalán José Manuel Berenguer (Luci, sin nombre y sin memoria), la de la eslovena Robertina Šebjaniè (Aurelia 1 +Hz / proto viva generator), la de los argentinos Mariano Sardón y Mariano Sigman (The Wall of Gazes) y la de la griega Félicie d’Estienne d’Orves (Eclipse II).

Junto a estas cuatro obras la colección mostrará sus recientes incorporaciones: tres obras nuevas de artistas emergentes, resultados del primer programa de producción realizado en colaboración con el Centro de Producción Independiente Hangar y la New-ArtFoundation de Barcelona.

La 40ª edición de este festival titulado Out of the box. The midlife crisis of the digital revolution, ofrece a lo largo de cinco días, más de 500 actividades, entre muestras, talleres y eventos de todo tipo, alrededor del mítico edificio de correos, el Postcity. En el corazón de este gigante edificio se exponen estas obras de la Beep.

Según Vicente Matallana, director de la Colección Beep, “nuestra propuesta expositiva establece un concepto expandido de bioarte, que cuestiona el papel del ser humano en el planeta y su interacción con el entorno, tanto próximo como lejano, tanto terrestre y acuático como cósmico”.

Prórroga en Es Baluard

Por otra parte, la exposición FACES, comisariada por Roberta Bosco y Stefano Caldana con piezas de la misma colección en diálogo con las del Es Baulard, el museo de arte moderno y contemporáneo de Palma de Mallorca, se ha prorrogado hasta el próximo 30 de octubre después de que la hayan visitado cerca de 50.000 personas, una cifra que la sitúa entre las exposiciones más visitadas de los 15 años de historia de Es Baulard.

“La exposición plantea una lectura constructiva y transversal de los procesos creativos de distintas generaciones de artistas y su investigación sobre el concepto de retrato. Nuestro objetivo es encontrar puntos en común y lecturas inesperadas de obras entre ellas a menudo muy distintas”, comenta Bosco. Entre los artistas representados Marina Abramovic, Miquel Barceló, Toni Catany, Alberto García-Alix, Wifrdo Lam, Antoni Miraldo y Joan Miró, entre otros.