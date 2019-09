La oposición carga contra Colau por no resolver la crisis de seguridad

Un día después de que Colau volviera de vacaciones reivindicándose políticamente y atribuyendo a la Generalitat la culpa de la inseguridad de Barcelona, la oposición, en esta ocasión Ciudadanos y ERC, han cargado ahora contra la alcaldesa por sus políticas de seguridad en la ciudad. "Le molesta que haya policía en la calle", ha afirmado la líder de Ciudadanos en el Parlament, Lorena Roldán, que ha abogado por una reforma del Código Penal. Los republicanos han cuestionado la coordinación entre Colau y el teniente alcalde de seguridad, Albert Batlle. “No sabemos si hay uno o dos gobiernos en la ciudad", ha afirmado el portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Jordi Coronas.

El primero en criticar a Colau fue este lunes JxCat que acusó a la primera edil de intentar negar la crisis de seguridad y de no asumir sus responsabilidades. Hoy Ciutadans ha celebrado un acto político en el Raval donde, tras reunirse con entidades y asociaciones del barrio, la formación ha anunciado que ha diseñado un plan integral para combatir la inseguridad en Barcelona. Se trata de un plan que propondrá medidas en el Consistorio, el Parlament y en el Congreso de los Diputados. La líder de Ciutadans en el Ayuntamiento de Barcelona, Luz Guilarte, ha adelantado que pedirá la comparecencia de Albert Batlle. La jefa de la oposición, Lorena Roldán, y la diputada Carina Mejías han defendido plantear una reforma del Código Penal para que la multirreincidencia en robos y hurtos impliquen penas de cárcel. Piden que se endurezcan las penas para las mafias que ocupan pisos y se modifique la normativa para que las comunidades de vecinos puedan iniciar los trámites de ocupación ilegal y no dependa solo del propietario del inmueble.

ERC también ha sido muy crítica con las declaraciones de Colau en materia de seguridad. El portavoz de los republicanos en el Consistorio, Jordi Coronas, ha acusado a la alcaldesa de promover operativos mediáticos en el ámbito de la seguridad: “¿Qué estamos buscando, la solución o intervenciones mediáticas para que parezca que estamos buscando soluciones?”. Coronas ha criticado que los operativos contra el top manta no han resuelto el problema. “Si la alcaldesa vive en otra ciudad, o en otra realidad, o ha estado de vacaciones y cree que la solución a la seguridad es un vídeo de ocho minutos e incluso desautorizar al teniente de alcalde que lleva este asunto, creo que no ha entendido la situación o no la quiere entender”, ha lamentado. Coronas ha destacado la importancia de combatir la inseguridad desde la izquierda: “Si desde la izquierda no somos capaces de afrontar el problema de la seguridad, lo que hacemos es fomentar el discurso de la extrema derecha”.