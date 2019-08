Menos suicidios, menos homicidios y menos accidentes

La región tuvo menos muertes violentas durante 2018 respecto al año anterior, con una bajada del 4%. Eso también ha tenido su traslado a un descenso en los fallecimientos accidentales, suicidas y homicidas, según recoge la memoria del Instituto Anatómico Forense (IAF). Este organismo, que depende de la Comunidad de Madrid y que se encuentra en la Ciudad Universitaria, también ha visto reducido el número de ingresos, con una media de 5,75 casos al día.

El IAF tuvo 2.099 ingresos —incluidos fetos y partes de cuerpos— durante 2018, de los que 2.047 terminaron en autopsias realizadas por los forenses de los distintos juzgados de la región. Los médicos concluyeron que 1.355 personas murieron por causas naturales, es decir, más de seis de cada diez casos. El resto (676) corresponde a motivos violentos. Por meses, enero continúa un año más siendo el que más casos aportó durante todo el año, con 219. Fue el único mes en el que se superaron los dos centenares. Por el contrario, mayo (145) junto con agosto y septiembre (155, cada uno) fueron los que dieron menos trabajo a los facultativos.

Dentro de las muertes violentas, los accidentes están a la cabeza, con 348 casos y el 51,5%. Esto supone siete menos que en 2017. Le siguen los suicidios, con 302 fallecimientos frente a los 311 del ejercicio anterior. El análisis de esta tipología autolítica refleja que hubo una mayor incidencia en enero (34), seguido de septiembre (33) y abril (31). Por el contrario, febrero y diciembre, con 15 cada uno, y marzo (17) son los que tuvieron menos.

Los homicidios también han tenido un considerable descenso al bajar desde los 31 de 2017 a los 26 del último ejercicio. Esto supone dos casos de media al mes, muy alejado de los años iniciales de la década pasada, cuando se alcanzaron hasta 100 muertes de naturaleza homicida en la región. En mayo de 2018 no se produjo ningún asesinato, mientras que julio (6), marzo (5) y septiembre (4) se situaron a la cabeza.

El Instituto Anatómico Forense acoge el mayor número de autopsias que se realizan en la región, si bien muchos partidos judiciales como Alcalá de Henares, Aranjuez, Arganda y Colmenar Viejo, entre otros, suelen realizarlas en los tanatorios y depósitos de cadáveres de los municipios principales. Los que siempre terminan en la Ciudad Universitaria son los casos más problemáticos o difíciles de estudiar, junto con los que presentaban heridas por arma de fuego. El instituto es el único que tiene aparato de rayos X, lo que permite ver cuál ha sido la trayectoria del proyectil y donde se encuentra alojado, en el caso de que no haya salido del cuerpo.

36 positivos en VIH

Los especialistas del instituto también realizan pruebas de VIH en sangre a los cuerpos en la mayoría de los casos. Tan solo dieron positivos 36 de las 1.272 realizadas, lo que representa el 2,8%, según los datos de la memoria. Un estudio muy importante es el de drogas y estupefacientes que habían consumido los fallecidos. Este se hace incluso por sexos. Los 305 cuerpos estudiados reflejan que sólo el 9% dio negativo a esta ingesta.

Los hombres consumieron mayoritariamente benzodiacepinas (tipo diazepam o lorazepam), con un 19%. Le siguen el alcohol (18%), la cocaína (14%) y los antidepresivos (8%). En las mujeres, las benzodiacepinas suben hasta el 21%, seguido del alcohol (18%) y la cocaína (12%).

Los forenses también realizan estudios a los detenidos para ver si el consumo de estas drogas ha podido influir en la comisión de un delito. En 2018 se realizaron 161 pruebas. La mitad de los hombres dio negativo, mientras que el 22% había consumido cocaína. Los negativos de las mujeres solo alcanzaron el 38%. El estupefaciente más ingerido también fue la cocaína con un 23%.

Un aspecto poco conocido del IAF es que existe el llamado “servicio funerario social”. Este se encarga de gestionar con la Agencia Tributaria, el departamento de datos censales del Ayuntamiento de Madrid y el registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento del Ministerio de Justicia los datos de los fallecidos. En caso de que no haya ningún familiar que se encargue de la inhumación del cadáver, se exige al Consistorio madrileño que se haga cargo del sepelio. Si el fallecido residía en otro municipio, este trámite se realiza con esa Corporación en concreto.

Los motivos por los que no se hacen cargo los familiares son por problemas económicos, pero también se puede unir a ello “la escasa o nula relación mantenida en vida del difunto, bien por ruptura de relaciones familiares, bien porque los allegados no viven en España”. Estos servicios sociales (conocidos antiguamente, entierros por caridad) se realizaron en 85 casos. De ellos, 56 corresponden a 2018, cinco más que en 2017. El resto eran pendientes de otros ejercicios. En 55 expedientes no se localizó a los familiares y en los 30 restantes estos no se hicieron cargo de la inhumación.

El Ayuntamiento de Madrid tramitó 48 expedientes, mientras que otros 11 corresponden a otros Consistorios de la región. La Comunidad de Madrid asumió 24 fallecidos y otros dos, los seguros de decesos.

El mayor, un anciano de 104 años Los hombres representan el mayor número de ingresos en el Instituto Anatómico Forense (IAF), con casi siete de cada diez (1.388 frente a 683 mujeres). La memoria recoge que el la mayor parte de los fallecidos tenían entre 51 y 80 años, con 1.482 fallecidos. “Es de destacar los 74 cadáveres con más de 91 años”, recoge el documento. El caso más longevo es el de una persona de 104 años. El Instituto Anatómico Forense también cuenta con un departamento de fotografía que recoge imágenes de las autopsias y de los cadáveres. En concreto, estos especialistas realizaron 194 reportajes en la sala de autopsias para los juzgados de la plaza de Castilla y 203 para juzgados de otros partidos judiciales. En total, se entregaron 8.433 copias en color, procesada digitalmente y copiadas a papel de impresora correspondientes a estos reportajes.

