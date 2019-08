Díaz Ayuso denuncia una campaña machista en su contra y defiende a Abascal

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo (1i) y la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (2i), a su llegada al debate. En vídeo, las declaraciones de Ayuso en el debate sobre Abascal. Ricardo Rubio

El pleno de la Asamblea de Madrid que debe culminar este miércoles en la elección de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid ha arrancado con un debate bronco, tenso y lleno de acusaciones cruzadas. La candidata ha denunciado una campaña machista en su contra y ha defendido a Santiago Abascal, el líder nacional de Vox, tras escuchar cómo Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos Madrid en Pie, criticaba los casos de corrupción que afectan al PP, el papel clave del partido de extrema derecha en la investidura y las preguntas sin responder sobre el aval concedido en 2011 por Avalmadrid a una empresa participada por el padre de la aspirante (que nunca se devolvió).

"¿Cuando aceptó la donación de varios inmuebles por parte de un familiar era consciente de que garantizaban una deuda con Avalmadrid?", ha lanzado la portavoz de Unidas Podemos, en referencia al piso familiar que recibió Díaz Ayuso. "¿Solicitó y obtuvo de los administradores de Avalmadrid el compromiso de que iban a hacer la vista gorda con la donaciones de dos inmuebles eludiendo sus obligaciones con los madrileños?", ha seguido. "¿Era usted el contacto del PP con EICO [empresa investigada en la Púnica]?", ha añadido. Y ha lanzado: "¿Cuánto tiempo cree que va a pasar hasta que la fiscalía anticorrupción pida su imputación?".

"Demuestran su poca cintura a la hora de aceptar los resultados electorales. Los madrileños deben ser estúpidos, debe gustarles sufrir, y han decidido por eso votar al PP", ha respondido Díaz Ayuso, provocando las quejas de la bancada del PSOE, que ganó las elecciones autonómicas de mayo con Ángel Gabilondo como candidato. "En la izquierda se han quedado por los pelos en la puerta [de acceso al gobierno] y han hecho la campaña más machista y deleznable que se haya hecho nunca con un candidato, metiendo por en medio a la familia, medias verdades, desacreditando constantemente al adversario", ha lamentado en referencia a la polémica de Avalmadrid. "Lo de mi parte familiar es un mundo aparte", ha criticado, denunciando un "acoso mediático". Y sobre Santiago Abascal, el fundador de Vox, ha dicho: "Me hablan de Santiago Abascal, de por qué ha estado trabajando en la Comunidad [donde el Gobierno de Esperanza Aguirre le empleó en una fundación]. A lo mejor porque viene de haber estado sufriendo el acoso totalitario del entorno de la ETA. Le pintaban a su familia los caballos para decirle que eran personas non gratas en el País Vasco. Esa es la izquierda de siempre. Una izquierda resentida y dolida porque de nuevo no va a gobernar en la Comunidad".

La segunda jornada del debate de investidura dará la palabra, consecutivamente, a Rocío Monasterio (Vox), Íñigo Errejón (Más Madrid) y Ángel Gabilondo (PSOE). A todos ellos irá contestando la aspirante, que debe emplear sus intervenciones para convencer al partido de extrema derecha de que sus exigencias programáticas serán respetadas por el gobierno de coalición que quieren formar PP y Cs. Si no es así, Vox tendrá la opción de abstenerse hoy, por lo que habría que convocar una nueva votación dentro de 48 horas.

