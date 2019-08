Investidura en directo | Díaz Ayuso promete “tolerancia cero” contra la corrupción y la oposición la ovaciona

Díaz Ayuso y la violencia contra las mujeres. Este ha sido el momento en el que Isabel Díaz Ayuso se ha referido a la violencia contra las mujeres. Según ella, esta pelea no debe ser "contra los hombres". https://twitter.com/ppmadrid/status/1161245546021097472

Isabel Serra, líder de Unidas Podemos: "Ha sido un discurso muy viejo. Ha hecho referencias y ha tomado citas de Gallardón, Aguirre o Cifuentes, predecesores que no acabaron bien. Además se ha reído de los madrileños cuando ha hablado de 'tolerancia cero' con la corrupción cuando no ha dado explicaciones estos días sobre AvalMadrid o sus relaciones con la Púnica"

Íñigo Errejón, líder de Más Madrid: "Nos hemos encontrado con un discurso desganado. No estaba el líder de su partido, Pablo Casado, y su partido le aplaudía sin fuerza. Esta candidata está bajo sospecha. Es una investidura triste. Auguramos una legislatura corta"

Alfonso Serrano, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid: "Díaz Ayuso no es sospechosa de no querer acabar con la violencia de género".

José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE), en rueda de prensa: "Díaz Ayuso habla de la corrupción como si su partido no llevara muchos años practicándola. Su discurso destila además que lo público es malo y lo privado es bueno. Su discurso tenía entusiasmo cero y una enorme falta de profundidad".

Díaz Ayuso: "No pretendo un Gobierno instalado en la reivindicación, pero tampoco esperen en el Gobierno central que Madrid sea tratada injustamente sin contestación. No podemos mantener la solidaridad con la Administración General del Estado y otras regiones sin herramientas: desde la financiación autonómica, hasta la inversión en infraestructuras".

Díaz Ayuso sobre la corrupción: "Aprobamos que la actuación de los altos cargos debe estar presidida por los siguientes valores: no incurrir en conflictos con intereses particulares, ser transparentes, ejemplares y austeros, con respeto a los derechos fundamentales y a las libertades publicas".

Díaz Ayuso sobre la violencia machista. La candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid ha dicho querer "combatir el machismo pero no a los hombres". En su discurso, ha dicho que la "violencia se ceba en especial contra la mujer" y ha añadido que "enfrentar a mujeres y hombres es insensato".

Díaz Ayuso: "Me comprometo a trabajar contra una de las mayores lacras que afronta nuestra sociedad: la violencia, que en especial se ceba con la mujer. Es mi compromiso erradicar la violencia contra las mujeres de nuestra región".

Díaz Ayuso: "Me propongo hacer de Madrid una comunidad amiga de los animales, en la que vamos a desarrollar una estrategia específica contra el maltrato, explotación y abandono de animales de compañía, para lo que crearemos el comisionado de bienestar animal".

Díaz Ayuso: "La seguridad necesita de medios y en España contamos con la élite de Europa. Me refiero a Policía Nacional y Guardia Civil. Los necesitamos. Por eso me propongo incentivar que haya más agentes velando por la seguridad de los madrileños. Vamos a mejorar las condiciones de vida de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado destinados en la Comunidad de Madrid, con ayudas al alquiler, la escolarización de sus hijos y el transporte, y convenios para la mejora de las casas cuartel en la región, entre otras medidas".

Díaz Ayuso: "Para que Madrid siga siendo una región en libertad, hay otro factor esencial que debemos cuidar: la seguridad. Hace apenas unos días veíamos los homenajes a miembros de ETA que, incluso fomentados por Administraciones públicas, tenían lugar en el País Vasco y Navarra. Permítanme, señorías, pero no podemos consentir que, en un Estado de derecho, el verdugo tenga más reconocimiento que la víctima".

Díaz Ayuso: "Este Gobierno tendrá muy presente al Madrid rural: no podemos olvidar que nuestra región tiene 179 municipios, algunos de ellos en riesgo de despoblación. Sin embargo, el potencial de estos pueblos es enorme y allí viven madrileños que pagan sus impuestos como todos y tienen los mismos derechos que el resto".

Díaz Ayuso: "Soy consciente de la realidad de las urnas. Por primera vez va a gobernar una lista que no es la más votada. Hemos llegado a acuerdos. No ha sido fácil pero lo hemos conseguido. En política los grandes logros nunca fueron fáciles de conquistar".

Díaz Ayuso: "Me propongo a llegar acuerdos con otras comunidades. Solo así se construye España. Debemos combatir el nacionalismo. Los españoles debemos recibir servicios equivalentes en todo el país".

Íñigo Errejón, líder de Más Madrid, sobre las acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso: "Hoy en la Asamblea de Madrid se presenta en la investidura la señora Isabel Díaz Ayuso. Ella y su partido van a obtener una prórroga corta. Todavía no ha sido investida y ya tienen serias dudas sobre ella no nosotros, sino los medios de comunicación. Es que cuando alguien llega a un partido y se comporta igual que sus predecesores lo que muestra un modus operandi. Lo que mal empieza, mal acaba. Esto augura un Gobierno corto, débil y marcado por la inestabilidad".

César Zafra, número dos de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, sobre las acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso: : "Hemos demostrado que somos muy duros en la lucha contra la corrupción. Allí donde gobierne Cs no habrá ningún imputado".

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, sobre las acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso: "No conozco ningún caso demostrado de corrupción a día de hoy".

Ángel Gabilondo, líder del PSOE en la Asamblea de Madrid, sobre las acusaciones contra Isabel Díaz Ayuso: "Respecto a las acusaciones sobre ella, hay procedimientos judiciales y también en la Asamblea. Los jueces dirán lo que tengan que decir. Pero estas semanas ha sido muy duro escuchar lo que hemos escuchado. Tendrá que decir ella cómo lo ve. No es una campaña personal, desde luego nosotros no hemos movido un dedo en ese sentido. La experiencia nos dice que muchas cosas de las que salen no vienen de la oposición, sino de otros lugares".